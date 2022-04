Sony подтверждает, что объединение подписок PS Plus запрещено

Сони имеет официально подтверждено Он заблокировал список PS Плюс Подписчики от накопления членства до Открывайте новые уровни. в Скрытое обновление FAQвладелец платформы добавил следующую формулировку: «Если у вас сейчас есть PS Plus или PS сейчас Членство: из-за изменений, которые мы вносим в Службу перед ее запуском, вы не сможете активировать код ваучера для этой Службы до тех пор, пока не истечет срок действия вашей текущей подписки и она не будет деактивирована, или после запуска новой службы PS Plus в вашем регионе, в зависимости от того, что произойдет. первый.»

Ранее на этой неделе выяснилось, что производитель запрещает существующим подписчикам PS Plus расширять свое членство в обеих версиях. PS Магазин и предоплаченные ваучеры. Некоторые предположили, что это был технический сбой, но слова службы поддержки компании указывали на то, что все это было преднамеренно, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных сообщений от компании. Участники PS Plus и PS Now будут автоматически обновлены до PS Плюс Премиум В течение более длительного срока подписки некоторые пытались воспользоваться лазейкой, чтобы расширить свое членство до самого высокого уровня.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что это была лазейка, она была там. нет Предыдущее сообщение Sony о том, что стекирование PS Plus будет отключено до сегодняшнего дня.

Компания заявляет, что будет учитывать все купленные купоны PS Plus, но активные участники не смогут их использовать до запуска новой услуги. Кроме того, они будут конвертированы в значение, эквивалентное текущему уровню: «Ваучер PS Plus или PS Now, который вы используете, будет конвертирован в период времени в вашем существующем плане подписки PS Plus, равный денежной стоимости ваучера PS Plus. ваучер, который вы используете. Например, ваучер PS дает Plus на 1 месяц доступа примерно к 3 неделям PS Plus Extra или примерно к 2,5 неделям PS Plus Premium».

На веб-сайте есть ссылка на диаграмму конверсии, но на момент написания она указывает на пустую страницу. Конечно, это равно циклу некомпетентных стандартов общения для этой компании, мы предполагаем.