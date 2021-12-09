Sony предоставляет подробную информацию о системных требованиях God of War для ПК и улучшениях для конкретных платформ • Eurogamer.net

Кратос совершает скачок с PlayStation на ПК в начале следующего года, когда God of War 2018 направляется на платформу — и в ожидании его появления Sony выпустила новый трейлер, демонстрирующий версию для ПК в действии, а также подробное описание ее улучшений. Я приду.

God of War 2018, если вы не знакомы, через некоторое время снова встречается с Кратосом на его счету с богами Олимпа. Все меняется с началом игры. За это время главный герой не только приобрел густую густую бороду и слегка пушистую манеру поведения (не говоря уже о том, что у него есть сын), но и пожертвовал богатством древней Греции более прохладной атмосферой и живет в нем гораздо более спокойной жизнью. мир, опустошенный опустошенными снегом норвежскими богами.

Вскоре дела неизбежно сходят под откос, и Кратос вместе со своим сыном вынужден отправиться в новое эпическое приключение — топор волшебника в руке и грести в готовой лодке — охватывающее тщательно продуманный полуоткрытый мир God of War, и по меньшей мере некоторые Девять миров.

God of War — Особенности ПК.

Игроки на ПК получат все самое интересное из оригинальной игры для PlayStation, когда God of War выйдет на платформу 14 января, а также два недавно детализированных улучшения для конкретных платформ.

Здесь нет ничего, что можно было бы назвать преобразующим — в соответствии с относительно хорошими улучшениями от предыдущих PlayStation, которые Days Gone и Horizon Zero Dawn получили при переходе на ПК, — но для тех, у кого приличные графические процессоры, есть поддержка DLSS и Reflex от Nvidia, а также функциональность AMD FidelityFX Super Resolution.

Примеры требований к ПК для God of War.

Кроме того, God of War для ПК обещает предложить множество вариантов частоты кадров и разрешения, тени с более высоким разрешением, улучшенные отражения в экранном пространстве, блокировку ориентации экрана, улучшенное отключение с привязкой к земле и технологию рендеринга с изменчивыми краями. Что ж, не последнее.

«От замороженных пустошей Хельхейма с его неровным ледяным ландшафтом и призрачно-зеленым небом до пышного озера света в Альфхейме, на берегах которого произрастают экзотические растения и кристально чистая вода», — говорится на веб-сайте Sony. Опубликовать системные требования в Steam, «Легендарные и потрясающие окружения в God of War для ПК будут сиять, пока вы путешествуете по ним во время своей миссии».