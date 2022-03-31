Sony сокращает рабочие места в сфере розничной торговли PlayStation, одновременно продавая консоли PlayStation 5

Фото : Чарли Трибалу ( Гетти Изображений )

Sony сокращает до 90 рабочих мест из «мерчендайзеров» и розничных маркетинговых команд в рамках «глобальной трансформации». Согласно новому отчету Аксиос. Увольнения происходят, несмотря на продолжающийся рост PlayStation благодаря PS5 успехНекоторые сотрудники были удивлены этим шагом.

Аксиос В сообщениях указывается, что увольнения в подразделениях Sony в Северной Америке вступят в силу на этой неделе, что совпадает с окончанием финансового года компании. В команду по товарам входили представители PlayStation, которые взаимодействовали с физическими точками розничной торговли. Пострадала и команда розничного маркетинга, как сообщил один из источников. Котаку Он был полностью закрыт.

Sony не ответила на запрос о комментариях.

Увольнения происходят по мере того, как глобальная пандемия продолжается уже третий год, а культура игр и коммерции все больше и больше переходит в онлайн. Sony сообщила в прошлом году, что 62% всех проданных игр для PlayStation Теперь их покупают в цифровом виде, и на протяжении большей части пандемии PS5 продавалась в основном через интернет-магазины, а не в магазине.

Но увольнения также, по-видимому, произошли несколько внезапно и неожиданно, поскольку, по словам двух источников, знакомых с объявлением, сотрудники были уведомлены о «перевороте» всего за две недели.

Аксиос отчеты Один пострадавший работник был разочарован тем, что компания не сообщила отделу о сокращениях на раннем этапе, и считал, что Sony могла бы сделать больше, чтобы найти людей для ротации.

В то время как PS5 продолжает распродаваться повсюду, пожизненные продажи все еще намного отстают от PS4 на данный момент. Из-за постоянной нехватки запчастей.. Ранее на этой неделе Sony объявила, что объединит свои услуги подписки на консоли PS Plus и PS Now в переименованную ежемесячную программу. Три разных уровня Начиная с июня. Самый дорогой уровень может включать доступ к библиотеке из Классические игры для PS1, PS2 и PSP.