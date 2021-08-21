Sony Interactive Entertainment инвестирует в зарубежные разработки Японии

По словам президента PlayStation Studios Хермена Хульста, Sony Interactive Entertainment инвестирует средства в свою оффшорную команду разработчиков в Токио.

Говорю с детективная играХолст сказал, что японские игры составляют основу идентичности Sony Interactive Entertainment, несмотря на слухи об обратном.

«Я бы сказал, что в некотором смысле мы очень японская компания», – сказал Холст. «Это наше наследие. Это все еще часть нашей идентичности. Мы любим наши японские игры».

Как прокомментировал Холст Реструктуризация Sony Interactive Entertainment Japan StudioА также Теперь известна как команда ASOBI.

«Мы создаем команду ASOBI под руководством Николаса Дусе, поэтому мы действительно инвестируем в эту команду», – сказал Холст. «Люди иногда забывают, что у нас есть Polyphony Digital, команда, работающая в двух местах».

Холст продолжил: «Мы также инвестируем в зарубежную группу разработчиков за пределами Токио, и эта команда, очевидно, работала с такими компаниями, как FromSoftware и Kojima Productions. Таким образом, мы очень инвестируем в японские разработки, а японские разработки – это то, что мы любовь … Я думаю, что это неотъемлемая часть идентичности PlayStation “, так что я никогда не увижу, как мы откажемся от японских или даже азиатских разработок”.

Холст также прокомментировал рост PlayStation Studios в целом.

«Мы инвестируем в прекрасные команды, которые у нас есть. Мы привлекаем новых разработчиков. Мы продолжаем фокусироваться на качестве. Мы продолжаем сосредотачиваться на опыте, который я имею в виду, является важным опытом, который иногда мы могли бы сделать только сами. Это то, что я стою для. И я гарантирую, что мы продолжим делать это ».

Еще в мае Холст Она сказала Sony Interactive Entertainment разрабатывает более 25 наименований для PlayStation 5, около половины из которых являются новой интеллектуальной собственностью.