Sotheby’s превзошел большинство судебных исков о мошенничестве, возбужденных российским бизнесменом | работа

НЬЮ-ЙОРК. Sotheby’s выиграл большинство исков российского миллиардера, обвинившего аукционный дом в том, что он помог ему лишить его коллекции произведений искусства мирового класса, в которую входят работы Пабло Пикассо, Огюста Родена и Анри Матисса.

Но Sotheby’s еще не избежал своего затруднительного положения. Окружной судья США Джесси Форман 1 марта разрешил двум компаниям, контролируемым Дмитрием Рыболовлевым, предъявить определенные требования в рамках судебного процесса, в котором утверждалось, что Sotheby’s помог швейцарскому арт-брокеру Иву Бувье увеличить гонорары Рыболовлева за несколько произведений искусства, в том числе за Salvator Mundi, авторство которого приписывается Леонардо. Да Винчи.

«Судья Фурман согласился с большей частью нашего описания фактов и доказательств, а также со многими нашими юридическими аргументами», — сказал в электронном письме Даниэль Корнштейн, поверенный компаний Рыболовлева. «Хотя он отклонил некоторые претензии истцов по техническим причинам, важным выводом является то, что мы с нетерпением ждем судебного преследования и представления присяжным наших доказательств по оставшимся претензиям, которые очень существенны».

Несмотря на это решение, Корнштейн заявил, что в ходе судебного разбирательства на кону может стоять потенциальный ущерб в размере более 150 миллионов долларов. Sotheby’s не сразу ответил на звонок или электронное письмо с просьбой прокомментировать решение.

Иск Рыболовлева в 2018 году касался 16 сделок, совершенных с апреля 2011 года по январь 2015 года. Форман сказал, что многие претензии были поданы слишком поздно. Большинство заявлений о мошенничестве было отклонено, потому что компании не могли доказать, что Sotheby’s действительно знал о предполагаемом мошенничестве Бувье.

Но судья разрешил рассмотрение иска с заявлениями Рыболовлева о том, что Sotheby’s помогал Бувье в нарушении фидуциарных обязанностей и мошенничестве при продаже Salvator Mundi, а также помогал ему в мошенничестве при продаже Le Domaine d’Arnheim Рене Магритта и Рене Продажа и аукцион « Vaserschlangen II» Магритта и « Tête » Амедео Модильяни .

Спаситель мира был вновь открыт после того, как считалось, что он был утерян или уничтожен в 17 веке. Некоторые эксперты ставят под сомнение его принадлежность да Винчи.

Согласно иску, Рыболовлев потратил около 2 миллиардов долларов на искусство в период с 2002 по 2014 год. Но бизнесмен сказал в иске, что позже он обнаружил, что Бувье, которого он нанял в качестве арт-консультанта, сам купил работы, прежде чем передать их Рыболовлеву. на миллионы или десятки миллионов долларов, что намного превышает комиссию, которую он должен был заплатить. Обвинения Рыболовлева привели к международным искам, а также к уголовным обвинениям против Бувье, которые позже были сняты судом Монако.

Бувье сказал, что он не был агентом Рыболовлева, а сам купил картины и перепродал их русскому бизнесмену.

Рыболовлев потребовал 380 миллионов долларов плюс неуказанные штрафные санкции в своем иске против Sotheby’s, который, по его словам, помог Бувье получить произведение искусства. Sotheby’s выставил на аукцион две работы Бувье и дал ему оценку за пять.

Рыболовлев, сколотивший состояние на продаже двух компаний по производству удобрений в России, утверждал, что Бувье совершил мошенничество и нарушил свои фидуциарные обязанности в качестве своего посредника, обманным путем завысив расходы на приобретение картин. Он участвовал в судебных баталиях с Бувье в судах по всей Европе, а также в Нью-Йорке и Сингапуре.

Дело Акцент Делайт Интернэшнл Лтд. против Sotheby’s, 18-cv-09011, Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен).