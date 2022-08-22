Space Awareness Observatory: первая в Индии обсерватория для наблюдения за космической активностью в Уттаракханде.

Первая в Индии коммерческая космическая обсерватория ситуационной осведомленности для отслеживания объектов размером до 10 см, вращающихся вокруг Земли, будет создана в районе Гарвал в Уттаракханде стартапом космического сектора Digantara. Обсерватория осведомленности о космической ситуации (SSA) поможет Индии отслеживать любую активность в космосе, включая космический мусор и военные спутники, парящие над регионом.

Соединенные Штаты в настоящее время являются доминирующим игроком в наблюдении за космическим мусором с обсерваториями в нескольких местах и ​​коммерческими компаниями, предоставляющими дополнительные данные со всего мира.

«Обсерватория в Уттаракханде заполнит критический пробел в наблюдениях к югу от Сахары в регионе, где существует нехватка таких объектов между Австралией и Южной Африкой», — сказал Анируд Шарма, генеральный директор Digantara.



Высококачественные наблюдения в сочетании с наблюдениями сети партнерских наземных датчиков помогут улучшить его способность отслеживать события, происходящие в дальнем космосе, особенно на геостационарных, средних и высоких околоземных орбитах.

«Благодаря этим данным он сможет снизить вероятность столкновений между спутниками и другими космическими аппаратами, предоставляя более точные прогнозы их местоположения, скорости и траектории», — сказал Шарма.

Обсерватория также предоставит Индии собственные возможности для наблюдения за космической активностью над Индийским субконтинентом, сказал он, добавив, что до войны в Украине над регионом было замечено несколько российских спутников.

«Например, если китайские спутники видны над определенной территорией Индии в течение длительного времени, наличие местной возможности отслеживать такую ​​деятельность и не полагаться на такие страны, как Соединенные Штаты, является дополнительным преимуществом для Индии», — сказал Шарма.

Он сказал, что Индия осуществляет мониторинг космических объектов с помощью радаров слежения за несколькими объектами, и что обсерватория SSA станет большим толчком в этом секторе.

«Создав обсерваторию Дигантара, она сможет дополнить свои космические датчики в своей миссии по наблюдению за спутниками и мусором на орбитах в диапазоне от низкой околоземной

(LEO) на геостационарную околоземную орбиту (GEO). Это также обеспечит национальные возможности как для военных, так и для гражданских целей, говорится в заявлении компании.

Растет потребность в эффективных системах предотвращения столкновений в сильно загруженных тропических регионах, таких как низкая околоземная орбита и геосинхронная орбита.

Добавление новой обсерватории станет частью сети объектов наблюдения Дигантара, и ожидается, что она будет работать вместе с запланированной в настоящее время группировкой космических датчиков.

«Это повысит эффективность отслеживания и идентификации пре-резидентных космических объектов (RSO) и создаст гибридный пул данных, который будет обслуживать как коммерческий, так и оборонный секторы космической отрасли», — сказал Шарма.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем видение и планы Диджантары по созданию первой в Индии специализированной обсерватории для изучения космической ситуации (SSA) в Уттаракханде», — говорится в заявлении Судхира Наутиала, директора по промышленности правительства Уттаракханда.