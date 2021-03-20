Space Force проведет разговор о безопасности космических полетов и орбитальном мусоре

Вопрос о том, что значит ответственно действовать в космосе, стал более актуальным после серии российских испытаний противоспутникового оружия.

ВАШИНГТОН. По мере того, как в космос запускается все больше спутников, растет споры о необходимости сохранения целостности Вселенной и установления правил поведения на орбите. Заместитель начальника отдела космических операций генерал-лейтенант Б. Ченс Зальцман сказал, что Космические силы США хотят выступить с этой дискуссией.

«Я думаю, что мы должны быть первопроходцами в установлении правил и принципов ответственного поведения в космосе», – заявил Зальцман 19 марта в ходе веб-трансляции, организованной Институтом Брукингса.

Вопрос о том, что значит действовать ответственно в космосе, приобрел все большую актуальность после серии российских испытаний противоспутникового оружия и на фоне опасений, что распространение спутников и мусора быстро нарушает орбиту Земли.

Зальцман сказал, что правила важны для всех игроков. «Сейчас мы все вовлечены в эту область космоса. Мы все работаем вместе. Что значит работать безопасно, чтобы каждый мог извлечь из этого пользу и продолжать делать то, что им нужно, чтобы делать все возможное, но безопасным способом?»

Космические силы рассматривают эту проблему как продолжение того, что делают военные в других областях, таких как океаны и воздушное пространство. Зальцман сказал, что установление правил и руководящих принципов «это то, чем мы занимались на протяжении сотен лет в морской среде и в течение десятилетий в воздушной среде».

В космосе, как и в других областях, добавил он, «чем ближе мы подходим друг к другу, тем меньше безопасности. Поэтому нам нужно начать говорить о том, как мы действуем вместе в тесном взаимодействии, чтобы случайно или намеренно не мешать операции другого спутника “.

По вопросу обращения с космическими отходами Зальцман сказал, что космическая энергия должна «играть центральную роль».

Он сказал, что трудно отслеживать обломки с помощью армейских радаров и телескопов и представляет большой риск. Даже небольшой объект, движущийся со скоростью пять миль в секунду, – это «огромное количество энергии, которое может вызвать проблемы».

По словам Зальцмана, при проведении всех операций «мы должны убедиться, что мы используем надлежащие процедуры и методы, которые минимизируют количество мусора». «Когда возникают эти завалы, они сохраняются в течение долгого времени».

«Это проблемы, которые нельзя решить в одночасье», – сказал он, добавив, что они требуют разъяснительной работы и переговоров. «Речь идет о работе с партнерами, чтобы выработать правильные правила поведения».

Зальцман сказал, что Космические силы обучают и обучают свой персонал, «как создавать и заботиться о меньшем количестве мусора на орбите».