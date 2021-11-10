SpaceX вернула на Землю четырех астронавтов, завершив 200-дневное путешествие

КЕЙП КАНАВЕРАЛ, Флорида (AP) — Четыре астронавта вернулись на Землю в понедельник, отправившись домой с SpaceX, чтобы завершить 200-дневную миссию космической станции, которая началась прошлой весной.

Их капсула пронеслась по ночному небу, как потрясающий метеор, прежде чем они приземлились на парашюте в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы, Флорида. Спасательные лодки двигались быстро с прожекторами.

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«От имени SpaceX добро пожаловать на планету Земля», — сообщили по радио из Центра управления полетами SpaceX из Южной Калифорнии. В течение часа четыре астронавта были за пределами капсулы, обмениваясь ударами кулаков с командой на борту спасательного корабля.

Их возвращение домой — всего через восемь часов после отъезда с Международной космической станции — подготовило почву для запуска SpaceX четырех суррогатов ранним вечером в среду.

Первыми должны были быть запущены новоприбывшие, но НАСА изменило схему из-за плохой погоды и незаявленного состояния здоровья астронавта. Обязанности приветствовать теперь ложатся на одинокого американца и двух русских, оставшихся на космической станции.

В преддверии занятий в понедельник днем ​​немецкий астронавт Маттиас Маурер, ожидающий запуска в Космическом центре Кеннеди НАСА, написал в Твиттере, что очень жаль, что два экипажа не пересеклись на космической станции, но что «мы надеемся, что вы оставите все красиво и аккуратно». » Это будет четвертый полет NASA с экипажем SpaceX всего за полтора года.

Астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, Акихико Хошед из Японии и Томас Биске из Франции должны были вернуться в понедельник утром, но сильный ветер в зоне восстановления задержал их возвращение.

«Еще одна ночь с этим очаровательным видом. Кто может жаловаться? Я буду скучать по нашему космическому кораблю! Песке написал в Твиттере в воскресенье вместе с коротким видеоклипом, показывающим космическую станцию, освещенную на фоне темноты космоса, и огни города, мерцающие на ночной стороне Земли.

С космической станции астронавт НАСА Марк Ванди — в середине годичного путешествия — прощается с каждым из своих уходящих друзей, говоря Мак-Артуру: «Я буду скучать по твоему смеху в соседних подразделениях».

Перед тем как покинуть район, все четверо облетели космическую станцию ​​и сделали снимки. Это был первый проект SpaceX; Шаттлы НАСА делали это все время, прежде чем они ушли в отставку десять лет назад. Последний облет российской капсулы был три года назад.

Это было не самое комфортное путешествие обратно. Туалет в их капсуле был сломан, поэтому космонавтам пришлось полагаться на подгузники во время восьмичасового обратного полета. Они проигнорировали это в конце прошлой недели, считая это дополнительным вызовом в их миссии.

Первая проблема возникла вскоре после взлета в апреле; Диспетчер миссии предупредил, что обломок космического мусора угрожает столкнуться с его капсулой. Оказалось, что это ложная тревога. Затем, в июле, силы обороны случайно обстреляли только что прибывший российский завод и запустили его в работу. Четверо астронавтов укрылись в пристыкованной капсуле SpaceX, готовясь в спешке улететь в случае необходимости.

Среди обнадеживающих достижений: четыре выхода в открытый космос для увеличения солнечной энергии станции, визит российской съемочной группы для съемок фильма и первый в истории Чили космический урожай.

Следующая команда тоже проведет там полгода, встречая сменяющие друг друга группы туристов. В декабре Российское космическое агентство доставит богатого японского магната и его личного помощника, а в феврале через SpaceX прибудут трое бизнесменов. Первый частный чартерный полет SpaceX в сентябре миновал космическую станцию.

Кэти Людерс из НАСА, директор по космическим операциям, сказала, что инженеры оценят задержку надувания одного из четырех основных парашютов, что было видно при испытаниях, когда стропы группируются вместе. Однако в целом «спина выглядела чистой».

Она добавила: «Не могу передать, как я рада видеть всех четырех членов экипажа на Земле, и с нетерпением жду возможности выпустить еще одну группу из четырех человек на этой неделе».