SpaceX вернула на Землю 4 астронавтов, завершив 200-дневное путешествие

Четыре астронавта вернулись на Землю в понедельник на борту корабля SpaceX, чтобы завершить 200-дневную миссию космической станции, начавшуюся прошлой весной. Пенсакола, Флорида. Спасательные лодки двигались быстро с прожекторами. «От имени SpaceX добро пожаловать на планету Земля», — сообщили по радио из Центра управления полетами SpaceX из Южной Калифорнии. В течение часа все четыре астронавта вышли из капсулы, обменявшись ударами кулаков с командой на борту спасательного корабля. Их возвращение домой — всего через восемь часов после отъезда с Международной космической станции — проложило путь для скорейшего запуска SpaceX своих четырех альтернатив. В среду вечером должны были стартовать первыми прибывшие, но НАСА изменило план из-за плохой погоды и нераскрытого состояния здоровья астронавта. Приветственные обязанности теперь ложатся на одиноких американцев и Россан, оставшихся на космической станции. В преддверии полуденного занятия в понедельник немецкий астронавт Маттиас Маурер, который ожидает запуска в Космическом центре Кеннеди НАСА, написал в Твиттере, что очень жаль, что экипаж этого не сделает. Они мешают работе космической станции, но «мы уверены, что вы оставите все в порядке и порядке». Полет экипажа SpaceX НАСА станет четвертым всего за полтора года, и астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, Акихико Хошед из Японии и Томас Песке из Франции должны были вернуться в понедельник утром, но сильный ветер в зоне восстановления задержал их возвращение. «Еще одна ночь с этим очаровательным видом. Кто может жаловаться? Я буду скучать по нашему космическому кораблю! Песке написал в Твиттере в воскресенье вместе с коротким видеоклипом, показывающим космическую станцию, освещенную на фоне темноты космоса, и огни города, мерцающие на ночной стороне Земли. До свидания с каждым из своих уходящих друзей, сказав Баку Артуру: «Я буду скучать по твоему смеху. в соседних подразделениях «. Перед тем как покинуть район, он сфотографировал четырех человек, которые вращаются вокруг космической станции. Это было впервые для SpaceX; шаттлы НАСА делали это все время, прежде чем они ушли в отставку десять лет назад. Последний россиянин Они проигнорировали подгузники во время восьмичасового обратного перелета. Этот конец прошлой недели рассматривался как дополнительный вызов их миссии. Первая проблема возникла вскоре после их взлета в апреле; Центр управления полетами предупредили, что кусок космического мусора съел, чтобы столкнуться с их капсулами. Это оказалось ложной тревогой. Затем в июле) двигатели непреднамеренно обстреляли только что прибывшую российскую лабораторию и заставили станцию ​​развернуться. Четыре астронавта укрылись в пристыкованной капсуле SpaceX, готовясь к быстрому отъезду в случае необходимости. Сбор чили, поскольку следующая команда проведет там шесть месяцев, чтобы отдохнуть. б последовательными группами туристов. В декабре Российское космическое агентство доставит богатого японского магната и его личного помощника, а в феврале через SpaceX прибудут трое бизнесменов. Первый частный чартерный рейс SpaceX, состоявшийся в сентябре, обошел космическую станцию, и Кэти Людерс из НАСА, начальник отдела космических операций, заявила, что инженеры оценят задержку надувания одного из четырех основных парашютов, что было видно при испытаниях, когда линии группируются вместе. Однако в целом «спина выглядела чистой». «Я не могу передать, насколько я рада видеть всех четырех членов экипажа на земле, — добавила она, — и с нетерпением жду выпуска еще одного набора из четырех человек на этой неделе».

Четыре астронавта вернулись на Землю в понедельник, вернувшись домой с SpaceX, чтобы завершить 200-дневную миссию космической станции, которая началась прошлой весной. Их капсула пронеслась по ночному небу, как потрясающий метеор, прежде чем они приземлились на парашюте в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы, Флорида. Спасательные лодки двигались быстро с прожекторами. «От имени SpaceX добро пожаловать на планету Земля», — сообщили по радио из Центра управления полетами SpaceX из Южной Калифорнии. В течение часа четыре астронавта были за пределами капсулы, обмениваясь ударами кулаков с командой на борту спасательного корабля. Их возвращение домой — всего через восемь часов после отъезда с Международной космической станции — подготовило почву для запуска SpaceX четырех суррогатов ранним вечером в среду. Первыми должны были быть запущены новоприбывшие, но НАСА изменило схему из-за плохой погоды и незаявленного состояния здоровья астронавта. Обязанности приветствовать теперь ложатся на одинокого американца и двух русских, оставшихся на космической станции. В преддверии занятий в понедельник днем ​​немецкий астронавт Маттиас Маурер, ожидающий запуска в Космическом центре Кеннеди НАСА, написал в Твиттере, что очень жаль, что два экипажа не пересеклись на космической станции, но что «мы надеемся, что вы оставите все красиво и аккуратно». » Это будет четвертый полет NASA с экипажем SpaceX всего за полтора года. Астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, Акихико Хошед из Японии и Томас Биске из Франции должны были вернуться в понедельник утром, но сильный ветер в зоне восстановления задержал их возвращение. «Еще одна ночь с этим очаровательным видом. Кто может жаловаться? Я буду скучать по нашему космическому кораблю! Песке написал в Твиттере в воскресенье вместе с коротким видеоклипом, показывающим космическую станцию, освещенную на фоне темноты космоса, и огни города, мерцающие на ночной стороне Земли. READ Cannibal Cane Toads будут заголовками новостей Science Week, конечно же - Bestgamingpro С космической станции астронавт НАСА Марк Ванди — в середине годичного путешествия — прощается с каждым из своих уходящих друзей, говоря Мак-Артуру: «Я буду скучать по твоему смеху в соседних подразделениях». Перед тем как покинуть район, все четверо облетели космическую станцию ​​и сделали снимки. Это был первый проект SpaceX; Шаттлы НАСА делали это все время, прежде чем они вышли на пенсию десять лет назад. Последний облет российской капсулы был три года назад. Это было не самое комфортное путешествие обратно. Туалет в их капсуле был сломан, поэтому космонавтам пришлось полагаться на подгузники во время восьмичасового обратного полета. Они проигнорировали это в конце прошлой недели, считая это дополнительным вызовом в их миссии. Первая проблема возникла вскоре после взлета в апреле; Диспетчер миссии предупредил, что обломок космического мусора угрожает столкнуться с его капсулой. Оказалось, что это ложная тревога. Затем, в июле, силы обороны случайно обстреляли только что прибывший российский завод и запустили его в работу. Четверо астронавтов укрылись в пристыкованной капсуле SpaceX, готовясь в спешке улететь в случае необходимости. Среди обнадеживающих достижений: четыре выхода в открытый космос для увеличения солнечной энергии станции, визит российской съемочной группы для съемок фильма и первый в истории Чили космический урожай. Следующая команда тоже проведет там полгода, встречая сменяющие друг друга группы туристов. В декабре Российское космическое агентство доставит богатого японского магната и его личного помощника, а в феврале через SpaceX прибудут трое бизнесменов. Первый частный чартерный полет SpaceX в сентябре миновал космическую станцию. Кэти Людерс из НАСА, директор по космическим операциям, сказала, что инженеры оценят задержку надувания одного из четырех основных парашютов, что было видно при испытаниях, когда стропы группируются вместе. Однако в целом «спина выглядела чистой». READ Россияне идут в космос на космической станции | Канберра Таймс Она добавила: «Не могу передать, как я рада видеть всех четырех членов экипажа на Земле, и с нетерпением жду возможности выпустить еще одну группу из четырех человек на этой неделе».