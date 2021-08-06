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SpaceX впервые создает полную систему запуска Starship, стоящую на высоте почти 400 футов – TechCrunch

6 августа, 2021
Artem Sokolov

SpaceX совершила еще один крупный прорыв со своей полностью многоразовой системой запуска Starship: она собрала сам космический корабль Starship на прототипе своего сверхтяжелого ускорителя, который загружен полным набором из 29 ракетных двигателей Raptor, и космический корабль находится на вершине из шести. Сложенный космический корабль теперь представляет собой самую длинную композитную ракету, когда-либо созданную в истории.

Это наложение, которое произошло на площадке разработки SpaceX в Южном Техасе, является значительным событием, потому что это первый случай, когда два компонента полной системы Starship были объединены вместе. Это конфигурация, которая будет использоваться для запуска следующей модели космического корабля в тестовой миссии, которая, как мы надеемся, выйдет на орбиту.

Взятые вместе, массивная комбинированная пусковая система достигает почти 400 футов (около 390 футов, если быть более точным), и вместе с орбитальной стартовой площадкой, на которой она стоит, все это составляет около 475 футов в высоту, что выше, чем у Великого. Пирамида Гизы.

Сама компоновка впечатляет, но не ожидайте, что она продлится долго: следующий возможный шаг – снова разделить две половины системы запуска, с дополнительной работой, анализом и тестированием, сделанными перед повторной сборкой в ​​рамках подготовки к фактическому испытанию орбитального запуска. .

Что касается того, когда на самом деле состоится испытание на орбиту, в настоящее время неясно. Разборка, тестирование и повторная сборка потребуют некоторого времени, но компания, безусловно, по-прежнему стремится сделать это до конца года.

поток выше из Космический полет НАСА.

Обновлено: генеральный директор SpaceX Илон Маск раскрыл более подробную информацию о том, что будет дальше с системой Starship после разделения двух половин. В своем твите он сказал, что предстоящая система добавит последние плитки теплозащитного экрана на космический корабль Starship – задача выполнена почти на 98%, добавил он. в твите. Другие пункты в списке миссий добавляют тепловую защиту для ускорительных двигателей, наземных резервуаров для хранения топлива и стрелы корабля QD.

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Конечно, это еще не все, что нужно SpaceX для подготовки к полету космического корабля: получение лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации. Этого не может произойти, пока регулирующий орган не завершит экологическую оценку, процесс, который может занять несколько месяцев.

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