SpaceX доставила на станцию ​​женщин из России и коренных американцев

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида (AFP) — Российский космонавт, который поднялся на борт американского корабля к Международной космической станции, прибыл в свой новый дом в четверг на пять месяцев в сопровождении японского астронавта и двух астронавтов НАСА, включая первого коренного американца. женщина в космосе.

Капсула SpaceX отправилась на станцию ​​на следующий день после запуска на орбиту. Ассоциация произошла на высоте 260 миль (420 километров) над Атлантическим океаном, у западного побережья Африки.

Впервые за 20 лет россиянин сел на рейс из Космического центра Кеннеди НАСА в результате нового соглашения, достигнутого, несмотря на трения из-за войны на Украине.

Астронавт Анна Кикина присоединяется к двум русским уже на заставе. Она будет жить и работать на российской стороне до марта, прежде чем вернуться на Землю в той же капсуле SpaceX.

Поездка с Кикиной: полковник морской пехоты Николь Манн, член племени Вайлаки из индейских племен Круглой долины в Калифорнии, капитан морской пехоты Джош Касада и японец Коичи Ваката, единственный опытный космический пилот из группы с пятью миссиями.

Когда капсула закрылась, жители космической станции пообещали новоприбывшим, что их кровати готовы, а снаружи горит свет.

«Ребята, вы лучшие», — ответил Манн, командир капсулы.

Манн и ее команда заменят трех американцев и одного итальянца, которые вернутся в своей капсуле SpaceX на следующей неделе после почти полугодового пребывания там. До тех пор 11 человек будут делить орбитальную лабораторию.

Две недели назад прибыл астронавт НАСА Фрэнк Рубио. Ракета «Союз» запускается из Казахстана, положив начало безналичному обмену экипажами между НАСА и Российским космическим агентством. Прошлым летом они согласовали план, чтобы на станции всегда были американец и русский.

Пока SpaceX Илона Маска не начала запускать астронавтов два года назад, НАСА приходилось тратить десятки миллионов долларов каждый раз, когда астронавт летал на борту космического корабля «Союз».

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