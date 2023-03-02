SpaceX запускает астронавтов из США, России и ОАЭ на космическую станцию

Мыс Канаверал, штат Флорида. В четверг SpaceX запустила четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА, в том числе первого человека из арабского мира, который поднялся наверх за несколько месяцев.

Ракета Falcon стартовала из Космического центра Кеннеди сразу после полуночи, освещая ночное небо и направляясь к Восточному побережью.

Около 80 зрителей из Объединенных Арабских Эмиратов наблюдали с космодрома за тем, как астронавт Султан Аль-Неяди — второй эмиратец, побывавший в космосе, — отправился в свою шестимесячную миссию.

На полмира в Дубае и в других местах ОАЭ школы и офисы транслируют запуск в прямом эфире.

Также на капсуле Dragon, которая должна прибыть на космическую станцию ​​в пятницу: Стивен Боуэн из НАСА, отставной водолаз ВМС, совершивший три полета на космических шаттлах, Уоррен «Вуди» Хобург, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института и новичок-астронавт, и Андрей Федяев, новичок Космонавт в отставке ВВС России.

«Добро пожаловать на орбиту», — сказал он по радиосвязи SpaceX Launch Control, указывая, что старт произошел через четыре года после первого орбитального испытательного полета капсулы. «Если вам понравилось ваше путешествие, не забудьте поставить нам пять звезд».

Первая попытка стрельбы в понедельник была отменена в последнюю минуту из-за забитого фильтра в системе зажигания двигателя.

«Возможно, это заняло вдвое больше времени, но оно того стоило», — сказал Боуэн.

Экипаж, состоящий из членов из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов, направлявшихся к ракете SpaceX Falcon 9, остановился в среду вечером. Джо Ридель / Getty Images

Запуск в четверг увеличил ночное небо, уже демонстрирующее соединение Венеры и Юпитера, сказала руководитель миссии НАСА по космическим операциям Кэти Людерс. Две планеты появлялись в тандеме всю неделю, и, кажется, они становятся все ближе.

«Той ночью мы добавили на ночное небо новую яркую звезду», — сказала она журналистам.

Новички на космической станции заменят американский, российский и японский экипажи, которые находятся там с октября. Другие жители станции — двое россиян и американец, чье пребывание было удвоено на шесть месяцев, до сентября, после утечки капсулы «Союз». Замена корабля «Союз» прибыла в минувшие выходные.

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Аль Нейади, инженер связи, поблагодарил всех на арабском, а затем на английском языке, как только они достигли орбиты. «Запуск был невероятным, — сказал он.

Он служил резервным Первый эмиратский астронавтХазза Аль Мансури, который в 2019 году сел на российскую ракету на космическую станцию ​​с недельным визитом. Богатый нефтью консорциум заплатил за клубное место в полете SpaceX.

Министр народного образования и передовых технологий ОАЭ Сара Аль Амири заявила, что долгое пребывание в должности «предоставляет нам новое место для науки и научных открытий в стране».

«Мы не хотим лететь в космос, и тогда нам там нечего делать или мы не окажем влияния», — сказал Салем Аль Марри, генеральный директор Космического центра Эмирейтс в Дубае.

У ОАЭ уже есть космический корабль на орбите Марса, а небольшой луноход летит на Луну на японском спускаемом аппарате. Два новых астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов тренируются с новыми астронавтами НАСА в Хьюстоне.

Саудовский принц Султан бин Салман был первым арабом, отправившимся в космос на борту шаттла «Дискавери» в 1985 году. Два года спустя за ним последовал сирийский астронавт Мухаммад Фарис, которого запустила Россия. Оба находятся в космосе около недели.

Весной этого года к Неяди присоединятся два саудовских астронавта, которые отправятся на космическую станцию ​​в рамках короткого частного полета SpaceX, оплачиваемого их правительством.

«Было бы очень интересно, очень весело, — сказал он на прошлой неделе, — иметь в космосе сразу трех арабов». «Наш район также жаждет узнать больше».

Он рассказывает много историй своим коллегам, особенно во время Рамадана, священного для мусульман месяца, который начинается в этом месяце. Что касается поста в ковчеге в Рамадан, он сказал, что пост не является обязательным, потому что он ослабляет его и ставит под угрозу его послание.

Боуэн, командир экипажа, сказал, что четверо успешно выполнили свои обязанности в команде, несмотря на различия между их странами. Даже несмотря на напряженность из-за войны на Украине, Соединенные Штаты и Россия продолжали совместную работу над космической станцией и коммерческими местами на рейсах.

«Здорово иметь возможность летать с этими парнями», — сказал Боуэн.