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SpaceX запускает астронавтов из США, России и ОАЭ на космическую станцию

2 марта, 2023
Marfa Fedoroa

Мыс Канаверал, Флорида (AP) — SpaceX запустила четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА в четверг, включая первого человека из арабского мира, который поднялся на несколько месяцев.

Ракета Falcon стартовала из Космического центра Кеннеди вскоре после полуночи, освещая ночное небо и направляясь к восточному побережью.

Около 80 зрителей из Объединенных Арабских Эмиратов наблюдали с космодрома за тем, как астронавт Султан Аль-Неяди — второй эмиратец, побывавший в космосе, — отправился в свою шестимесячную миссию.

За полмира в Дубае и других местах в ОАЭ школы и офисы планировали транслировать запуск в прямом эфире.

Также на капсуле Dragon, которая должна прибыть на космическую станцию ​​в пятницу: Стивен Боуэн из НАСА, отставной водолаз ВМС, совершивший три полета на космических шаттлах, Уоррен «Вуди» Хобург, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института и новичок-астронавт, и Андрей Федяев, новичок Космонавт в отставке ВВС России.

Первая попытка запустить его в понедельник была отменена В последний момент из-за забитого фильтра в системе зажигания двигателя.

Они заменят российско-японский американский экипаж, который находится там с октября. Другие жители станции — двое россиян и американец, чье пребывание было удвоено на шесть месяцев, до сентября, после утечки капсулы «Союз». Замена корабля «Союз» прибыла в минувшие выходные.

Аль Неяди, инженер связи, служил резервной копией первого эмиратского астронавта.Хазаа Аль Мансури, который в 2019 году поднялся на борт российской ракеты на космическую станцию ​​с недельным визитом. Богатый нефтью консорциум заплатил за клубное место в полете SpaceX.

Министр народного образования и передовых технологий ОАЭ Сара Аль Амири заявила, что долгое пребывание в должности «предоставляет нам новое место для науки и научных открытий в стране».

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«Мы не хотим лететь в космос, и тогда нам там нечего делать или мы не окажем влияния», — сказал Салем Аль Марри, генеральный директор Космического центра Эмирейтс в Дубае.

У ОАЭ уже есть космический корабль на орбите Марса, а небольшой луноход летит на Луну на японском спускаемом аппарате. Два новых астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов тренируются с новыми астронавтами НАСА в Хьюстоне.

Саудовский принц Султан бин Салман был первым арабом, отправившимся в космос на борту шаттла «Дискавери» в 1985 году. Два года спустя за ним последовал сирийский астронавт Мухаммад Фарис, которого запустила Россия. Оба находятся в космосе около недели.

Весной этого года к Неяди присоединятся два саудовских астронавта, которые отправятся на космическую станцию ​​в рамках короткого частного полета SpaceX, оплачиваемого их правительством.

«Было бы очень интересно, очень весело, — сказал он на прошлой неделе, — иметь в космосе сразу трех арабов». «Наш район также жаждет узнать больше».

Он рассказывает много историй своим коллегам, особенно во время Рамадана, священного для мусульман месяца, который начинается в этом месяце. Что касается поста в ковчеге в Рамадан, он сказал, что пост не является обязательным, потому что он ослабляет его и ставит под угрозу его послание.

Боуэн, командир экипажа, сказал, что четверо успешно выполнили свои обязанности в команде, несмотря на различия между их странами. Даже несмотря на напряженность из-за войны на Украине, Соединенные Штаты и Россия продолжали совместную работу над космической станцией и коммерческими местами на рейсах.

«Здорово иметь возможность летать с этими парнями», — сказал Боуэн.

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Раздел «Здоровье и наука» Ассошиэйтед Пресс получает поддержку от Медиа-группы «Наука и образование» Медицинского института Говарда Хьюза. AP несет исключительную ответственность за весь контент.

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