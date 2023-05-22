SpaceX запускает специальный рейс с первой женщиной-астронавтом из Саудовской Аравии на Международную космическую станцию.

Мыс Канаверал, Флорида (AP) — В воскресенье первые саудовские астронавты за несколько десятилетий отправились к Международной космической станции многомиллионным чартерным рейсом.

SpaceX запустила команду по продаже билетов во главе с отставным астронавтом НАСА, который сейчас работает в компании, организовавшей полет. Также на борту: американский бизнесмен, который теперь владеет командой по гонкам на спортивных автомобилях.

Все четверо должны прибыть на космическую станцию ​​в своей капсуле в понедельник утром; Они проведут там чуть больше недели, прежде чем вернуться домой с разбрызгивателями у побережья Флориды.

При спонсорской поддержке правительства Саудовской Аравии Райана Барнави, исследователь стволовых клеток, стала первой женщиной из королевства, отправившейся в космос. К ней присоединился Али Аль-Карни, летчик-истребитель Королевских ВВС Саудовской Аравии.

Они первые люди, поднявшиеся на борт ракеты из своей страны с тех пор, как саудовский принц стартовал на борту шаттла «Дискавери» в 1985 году. Как ни странно, на станции их будет встречать астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов.

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«Это сбывшаяся мечта для всех», — сказал Бернави перед поездкой. «Просто понять, что это возможно. Если мы с Али можем это сделать, то и они смогут».

Завершают группу гостей: Джон Шоффнер из Ноксвилля из Теннесси, бывший гонщик и владелец команды по гонкам на спортивных автомобилях, выступающей в Европе, и сопровождающая Пегги Уитсон, первая женщина-командир станции, установившая американский рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: 665. дней и считая.

Это второй частный полет на космическую станцию, организованный хьюстонской компанией Axiom Space. Первый был проведен в прошлом году тремя предпринимателями с еще одним отставным астронавтом НАСА. Компания планирует начать добавлять на станцию ​​собственные помещения еще через несколько лет, в конечном итоге убрав их, чтобы сформировать автономный аванпост, который можно будет сдавать в аренду.

Axiom не сообщает, сколько Шоффнер и Саудовская Аравия платят за запланированную 10-дневную миссию. Ранее компания сообщала о цене билетов в 55 миллионов долларов за штуку.

В последнем прайс-листе НАСА указаны расходы на человека в день в размере 2000 долларов за еду и до 1500 долларов за спальные мешки и другое оборудование. Нужно заранее доставить вещи на космическую станцию? Установите около 10 000 долларов за фунт (20 000 долларов за кг), такая же плата за утилизацию после этого. Вам нужны целые вещи? Удвойте цену.

По крайней мере, электронная почта и ссылки на видео бесплатны.

Гости будут иметь доступ к большей части станции во время проведения экспериментов, фотографирования Земли и общения со школьниками дома, демонстрируя, как воздушные змеи летают в космосе, будучи прикрепленными к пропеллеру.

После десятилетий отсутствия космического туризма НАСА теперь планирует две специальные миссии в год. Российское космическое агентство делало это время от времени на протяжении десятилетий.

«Наша миссия — расширить то, что мы делаем на низкой околоземной орбите, по всему миру», — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы космической станции НАСА.