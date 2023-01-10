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SpaceX запустила два спутника Falcon 9 и OneWeb 40 поздно вечером в понедельник.

10 января, 2023
Marfa Fedoroa

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На станции космических сил на мысе Канаверал во второй раз менее чем за неделю в понедельник вечером был осуществлен запуск и посадка ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. В 23:50 по восточному времени Falcon 9 с Pad 40 с 40 спутниками вылетел на орбиту OneWeb, конкурента SpaceX в индустрии спутникового интернета.

Спустя чуть более восьми минут после старта ракета первой ступени Falcon 9 вернулась в зону приземления 1 на мысе для приземления, которое во второй раз за месяц вызвало звуковой удар над центральной Флоридой. Тем временем космический корабль продолжил движение по южной траектории вдоль побережья Флориды.

OneWeb заявляет, что ее сеть, которая будет состоять примерно из 600 спутников, больше ориентирована на крупных пользователей, таких как поставщики телекоммуникационных услуг, авиационная и морская отрасли, а также правительства. СпейсИкс Старлинк Сеть состоит примерно из 3500 спутников и предназначена для широкого спектра применений, от жилых автомобилей до самолетов и транспортных средств для отдыха и военных целей.

Понедельничная миссия была лишь вторым запуском SpaceX OneWeb. Предыдущие миссии OneWeb запускались на российских ракетах «Союз», но OneWeb разорвала отношения с Российским космическим агентством в марте прошлого года после вторжения России в Украину. На сегодняшний день OneWeb запустила около 500 интернет-спутников, которые были построены на соседнем заводе компании в Меррит-Айленде, штат Флорида.

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Согласно релизу OneWeb, это 16-я задача OneWeb.у Массовый запуск держит «компанию на пути к глобальному охвату в 2023 году». Согласно сообщению в Twitter-аккаунте компании, у OneWeb запланированы еще три миссии на первые месяцы года.

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