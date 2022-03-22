SpaceX запустит интернет-спутники OneWeb взамен российских ракет «Союз»

OneWeb нашла новый способ вывести свои спутники в онлайн.

На сегодняшний день OneWeb запустила 428 широкополосных космических аппаратов, все с использованием ракет «Союз» российского производства, эксплуатируемых французской компанией Arianespace. Но Продолжающееся вторжение России в Украину Сделайте эту ситуацию невыносимой.

Прежде чем позволить Союзу с 36 спутниками OneWeb стартовать с российского космодрома Байконур в Казахстане в начале этого месяца, например, Федеральное космическое агентство России Роскосмос потребовал OneWeb гарантирует, что космический корабль не будет использоваться в военных целях и что Великобритания избавится от лондонской компании. (Правительство Великобритании помогло выкупить OneWeb после банкротства в конце 2020 года). «Союз» скатился со стартового стола На Байконуре незадолго до запланированного взлета.

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Но OneWeb недолго оставался в подвешенном состоянии: сегодня (21 марта) компания объявила о заключении сделки с СпейсИкс — Конкурент спутникового интернета — вывести свой космический корабль на низкую околоземную орбиту (НОО).

«Мы благодарим SpaceX за их поддержку, которая отражает наше общее видение безграничного космического потенциала», — Нил Мастерсон, генеральный директор OneWeb. Об этом он заявил сегодня . «С этими планами запуска мы находимся на пути к завершению создания всего нашего парка спутников и обеспечению надежной, быстрой и безопасной связи по всему миру».

OneWeb объединяет группировку из 648 широкополосных спутников. Компания не объявила условия контракта со SpaceX, но в заявлении Мастерсона указано, что SpaceX доставила оставшиеся 220 спутников на низкую околоземную орбиту, вероятно, используя свою рабочую силу. Сокол 9 ракета. В сегодняшнем заявлении представители OneWeb заявили, что первый запуск с участием SpaceX ожидается в конце этого года.

SpaceX строит свою широкополосную группировку на НОО, гигантскую сеть под названием старлинк Который уже включает в себя более 2000 спутников. И Starlink станет намного больше, если все пойдет по плану; SpaceX имеет разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink и подала заявку на одобрение до 30 000 дополнительных спутников.