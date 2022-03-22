science

SpaceX запустит интернет-спутники OneWeb взамен российских ракет «Союз»

22 марта, 2022
Marfa Fedoroa

OneWeb нашла новый способ вывести свои спутники в онлайн.

На сегодняшний день OneWeb запустила 428 широкополосных космических аппаратов, все с использованием ракет «Союз» российского производства, эксплуатируемых французской компанией Arianespace. Но Продолжающееся вторжение России в Украину Сделайте эту ситуацию невыносимой.

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