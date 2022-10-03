SpaceX запустит на МКС четыре экипажа из 5 астронавтов в среду.

Поскольку ураган Ян проходит через части Флориды и Кубы, SpaceX готова в среду отправить четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Астронавты отправятся в путешествие на космическом корабле Dragon, чтобы доставить ракету Falcon 9 в летную лабораторию.

Первоначально запуск был запланирован на 3 октября, однако он был отложен после того, как ураган Ян обрушился на Кубу, а затем во Флориду. Поскольку миссия была отложена, резервный вариант должен был взлететь 6, 8 и 9 октября. Когда ураган прошел, космический корабль Dragon Endurance состыковался с ракетой Falcon 9 и переместился на стартовую площадку.

В полете Crew-5 будут участвовать астронавты НАСА Николь Манн и Джош Касада, которые будут руководить миссией и пилотом соответственно, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и астронавт Роскосмоса Анна Кекина, которые будут выполнять функции пилота. Миссия. специалисты.

Снимок SpaceX Falcon-9 с Луной. (Фото: SpaceX)

Когда буря закончилась, ракета Falcon-9 с космическим кораблем была перемещена на стартовую площадку из ангара. Миссия стартует со стартового комплекса 39А. Перед полетом четыре астронавта провели полную репетицию запуска в воскресенье.

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Миссия также увидит высадку 4 астронавтов экипажа 4. «Стыковка миссии агентства Crew-4 с космической станцией будет сдвигаться день за днем ​​вместе с датой запуска Crew-5, чтобы обеспечить запланированную пятидневную прямую доставку между экипажами. », — говорится в сообщении НАСА.

Последняя миссия состоялась через несколько дней после того, как три российских космонавта благополучно вернулись на Землю с космической станции. Космический корабль «Союз МС-21» с Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым тихо приземлился в заданном месте в степях Казахстана, в 150 км к юго-востоку от города Зизказган.

В настоящее время космической станцией управляют Саманта Кристофоретти из ЕКА, астронавты НАСА Боб Хайнц и Кьелл Линдгрен, Фрэнк Рубио, Джессика Уоткинс и Роскосмос Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин.

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—кончено—