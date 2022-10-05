SpaceX запустит первого российского космонавта: как смотреть

Запуск астронавтов НАСА на ракетах SpaceX стал обычным делом, но российский космонавт еще не летал на борту капсулы Crew Dragon компании.
Это изменится в среду, когда миссия Crew-5 доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию на полгода. Вот что вам нужно знать о запуске.
Какова дата запуска и как я могу его посмотреть?
Запуск состоится в полдень среды по восточному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.
Телевидение НАСА начнет свою трансляцию в 8:30 утра и продолжит трансляцию миссии в прямом эфире, состыковавсь с космической станцией в 16:57 в четверг и на следующей приветственной вечеринке.
Почему НАСА пригласило российского космонавта полетать на капсуле SpaceX?
Только двое из четырех астронавтов в этом полете работают в НАСА: Николь Манн, командир миссии, и Джон Кассада, пилот. Двое других — Коити Ваката из Японии и Анна Кекина из России.
Ранее в рамках программы МКС российские космонавты регулярно летали на космических челноках, а космонавты НАСА летали на российских ракетах «Союз». После того, как в 2011 году космические шаттлы были выведены из эксплуатации, «Союз» стал единственным видом транспорта, доступным для перевозки астронавтов на космическую станцию и обратно.
Когда в 2021 году SpaceX Crew Dragon заработает, НАСА больше не нужно будет летать со своими астронавтами на борту корабля «Союз», но оно по-прежнему хочет иметь возможность его использовать. И космическое агентство хотело, чтобы российские космонавты летали на Crew Dragon (а также на второй американской капсуле Starliner компании Boeing, которая может быть введена в эксплуатацию в следующем году).
Это должно помочь обеспечить бесперебойную работу космической станции, которая разделена на две части: одну возглавляет Россия, а другую возглавляет НАСА и ее партнеры.
«Интегрированные летные экипажи гарантируют, что на борту станции есть должным образом обученные члены экипажа для необходимого технического обслуживания и выхода в открытый космос», — говорится в заявлении НАСА в июле, когда г-жа Кекина была объявлена членом экипажа 5.
Беспокойство вызывает то, что какая-то чрезвычайная ситуация — например, серьезная проблема со здоровьем у члена экипажа — может привести к раннему возвращению на Землю. Все члены экипажа на борту космического корабля также должны вернуться на Землю. (В противном случае в оставшемся космическом корабле не хватит мест. Кроме того, астронавты не могут пересесть на место в другом космическом корабле из-за требуемой обширной подготовки.) Российская часть необслуживаемой космической станции.
В рамках обмена экипажами астронавт НАСА Фрэнк Рубио вместе с двумя российскими космонавтами отправился на космическую станцию в прошлом месяце на ракете «Союз».
«Такого рода обмен сделает нашу программу более мощной», — заявил на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор программ пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев. «И мы продолжим эту практику, чтобы сделать наше программное обеспечение более надежным».
Кто такая Анна Кекина?
38-летняя Кекина в настоящее время является единственной женщиной в Воздушно-космических силах России. Она готовилась к полету на «Союзе», но была переведена в миссию SpaceX, когда соглашение между НАСА и Роскосмосом было завершено. Это ее первый полет в космос.
Елена Серова была последней женщиной-космонавтом России, совершившей полет на космическую станцию в 2014 году. Совсем недавно в 2021 году на космическую станцию летала российская актриса Юлия Пересильд для съемок сцен для фильма.
Кто остальные члены экипажа?
Миссис Манн и мистер Касада также впервые отправляются на орбиту. В отличие от него, г-н Ваката является опытным космическим экспертом, предпринявшим четыре предыдущих полета, в том числе два пребывания на Международной космической станции.
Г-жа Манн, как член индейских племен Раунд-Вэлли в Северной Калифорнии, станет первой женщиной из числа коренного населения НАСА, отправившейся на орбиту.
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