SpaceX запустит первого российского космонавта: как смотреть

Запуск астронавтов НАСА на ракетах SpaceX стал обычным делом, но российский космонавт еще не летал на борту капсулы Crew Dragon компании.

Это изменится в среду, когда миссия Crew-5 доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​на полгода. Вот что вам нужно знать о запуске.

Какова дата запуска и как я могу его посмотреть?

Запуск состоится в полдень среды по восточному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Телевидение НАСА начнет свою трансляцию в 8:30 утра и продолжит трансляцию миссии в прямом эфире, состыковавсь с космической станцией в 16:57 в четверг и на следующей приветственной вечеринке.

Почему НАСА пригласило российского космонавта полетать на капсуле SpaceX?

Только двое из четырех астронавтов в этом полете работают в НАСА: Николь Манн, командир миссии, и Джон Кассада, пилот. Двое других — Коити Ваката из Японии и Анна Кекина из России.