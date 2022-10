SpaceX заявляет, что больше не может финансировать Starlink в Украине | Украина

Согласно отчету, SpaceX Илона Маска заявила, что не может продолжать дарить Украине спутниковый интернет, и попросила правительство США оплатить счет, поскольку отношения между миллиардером и Киевом рухнули.

«Мы не в состоянии дарить Украине больше терминалов или финансировать существующие в течение неопределенного периода времени», — написал директор по государственным продажам SpaceX. В сообщении, увиденном CNN,.

В отдельном письме, сообщенном CNN, внешний консультант, работающий на компанию, сказал Пентагону: «SpaceX стоит здесь перед очень трудными решениями. Я не думаю, что у них есть финансовые возможности для предоставления каких-либо дополнительных терминалов или услуг».

Маск, похоже, подтвердил эту новость в пятницу утром. Писать в Твиттере «Ничего не просочилось о наших конкурентах в области запусков и космической связи, Lockheed и Boeing, которые получили более 60 миллиардов долларов. [from the US Department of Defence]».

В другом посте он чирикать: «Помимо терминалов, нам нужно было строить, запускать, обслуживать и модернизировать спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за шлюзовой доступ в интернет. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все более и более сложными. приближается к 20 миллионам долларов в месяц».

Но запрос на финансирование приходит после вмешательство на высоком уровне От Маска, который предположил, что Украина стремится положить конец войне, сдав территорию России и взяв на себя обязательство оставаться «нейтральным». Его твиты вызвали гневную реакцию украинского правительства, которое ранее похвалило Маска за внедрение системы Starlink.

«Черт возьми, это очень дипломатичный твой ответ», чирикать Андрей Мельник, посол Украины в Германии. «Единственный результат сейчас — ни один украинец никогда не купит вашу хрень Тесла. Удачи вам».

В ответ на предположение, что Маск угрожал отозвать Starlink из-за слов Мельника, генерального директора SpaceX твит сегодня утром Что «мы просто следуем его рекомендации 🤷‍♂️».

Советник президента Украины Михаил Подолак заявил в пятницу, что Киев найдет решение, чтобы сохранить работу Starlink. «Давайте будем честными. Нравится нам это или нет, но элонмаск помог нам пережить самые опасные моменты войны». Украина Он найдет решение, чтобы £Starlink продолжал работать. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильную связь до конца переговоров».

Украинские силы уже сообщали о проблемах с покрытием Starlink в последние дни, после того, как Маск попытался начать мирный процесс, но до последних сообщений о дефиците финансирования. прошлая неделя, Об этом сообщила Financial Times. «Катастрофическая» потеря связи произошла, когда солдаты украинской армии ворвались на территорию, ранее оккупированную Россией, в Херсонскую и Запорожскую области.

Терминалы, которые подключаются к флоту небольших низкоорбитальных спутников, запущенных SpaceX для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в большинстве частей мира, оказались критически важными для военных действий Украины, поскольку компания подарила их ранее в этом году. . Помимо обеспечения быстрой и надежной связи между наземными войсками и штабом, спутники также помогают военным управлять беспилотниками, которые сыграли ключевую роль в перестройке полевых баз.

вторник, мускус отклонил отчет Он говорил напрямую с Владимиром Путиным, президентом России. «Илон Маск сказал мне, что он напрямую разговаривал с Путиным и Кремлем об Украине. Он также рассказал мне о красных линиях Кремля», — сказал Ян Бреммер, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group.

Маск ответил в Твиттере: «Никто не должен доверять Бремеру».