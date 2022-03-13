SpaceX издевается над Россией во время запуска Starlink

Чиновники SpaceX не могли удержаться от насмешек над Россией во время недавнего запуска компанией 48 спутников Starlink на орбиту, что привело к эскалации вражды с российским космическим агентством, которая усилилась с тех пор, как Кремль начал широко осуждаемое вторжение в Украину.

За секунды до запуска SpaceX в среду директор SpaceX высмеял Дмитрия Рогозина, главу российского космического агентства «Роскосмос», который 3 марта заявил, что больше не допустит продажи российских ракет США в отместку за его реализацию. санкций.

«Пора позволить американским палкам летать и услышать звуки свободы», Менеджер по запуску SpaceX Сказал он, подавая последний сигнал «старт» перед взлетом.

Рогозин широко издевался над основателем SpaceX Илоном Маском и другими после того, как заявил по государственному телевидению, что заблокирует доступ к «лучшим российским ракетным двигателям в мире», добавив, что США должны «летать на чем-то другом, например, на метлах».

Ответ Маска на скриншот заметок Рогозина Связав более ранний запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со словами «американская метла» и четырьмя американскими флагами.

Маск и Рогозин часто обменивались колкостями с тех пор, как SpaceX начала предоставлять доступ в Интернет от Starlink, чтобы помочь народу Украины во время войны.

SpaceX высмеяла Россию, запустив на орбиту 48 спутников Starlink. Агентство Анадолу

Когда Рогозин сделал странный комментарий о том, что Международная космическая станция ушла с орбиты без помощи России, Маск ответил, сказав, что у SpaceX есть все необходимое для обеспечения безопасной работы станции в случае необходимости.

Позже Рогозин якобы разорвал Маска, чтобы помочь Украине, несмотря на статус SpaceX как гражданской компании, заявив, что миллиардер «выбрал свою сторону» после российского вторжения. В ответ Маск напал на Россию из-за продолжающихся отключений интернета в Украине.

«У украинского гражданского интернета были странные перебои — может быть, плохая погода? — поэтому SpaceX помогает это исправить», — написал Маск.

Маск также предупредил жителей Украины, чтобы они были осторожны при использовании Интернета Starlink, признав, что российские военные могут отслеживать спутниковые сигналы.