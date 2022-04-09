SpaceX издевается над Россией в связи с запуском Илоном Маском спутника во Флориде

Однажды утром в среду SpaceX выпустила в воздух ракету Falcon 9 — сразу после того, как она выстрелила жалом в скандального главу российской космической программы.

Примерно через 14 минут и 16 секунд В видео запускаСлышно, как директор запуска SpaceX Джулия Блэк дает окончательное одобрение запуска, говоря: «Пришло время позволить американской метле взлететь и услышать звуки свободы».

Описывая ракету Falcon 9, доставляющую 48 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту, как «метлу», г-жа Блэк имела в виду Дмитрия Рогозина, политически назначенного руководителя российского космического агентства «Роскосмос».

После того, как 3 марта Россия объявила, что не будет продавать ракетные двигатели Соединенным Штатам в ответ на санкции США против России из-за войны на Украине, г-н Рогозин пошутил в эфире российского государственного телевидения: «Пусть летают на чем-нибудь другом, на метлах, нет Знаешь что. «

Рогозин не стеснялся делать подстрекательские заявления в социальных сетях.

В то время как НАСА и Европейское космическое агентство опубликовали тщательно сформулированные заявления в поддержку продолжения сотрудничества с Роскосмосом по космическим проектам после российского вторжения в Украину, Рогозин в Твиттере пригрозил уходом России с Международной космической станции, враждой с американскими астронавтами и украинским псевдоученым. . Президент Владимир Зеленский – Адольфу Гитлеру.

Рогозин вел себя так же небрежно, и он прислушивался к своим временам, когда он был вице-премьером России в 2014 году, когда Россия вторглась на украинский Крымский полуостров. После того, как США ввели санкции против России за ее агрессию в Крыму,Г-н Рогозин написал в Твиттере, что Американским астронавтам следует подумать об использовании батута, чтобы добраться до Международной космической станции, поскольку НАСА полагается на российские космические корабли, чтобы добраться до космической станции после того, как космический шаттл ушел в отставку в 2011 году.

Но 2022 год — это не 2014 год, и у американских компаний, занимающихся запуском ракет, не хватает ракетных двигателей, если они не закупают больше у России. SpaceX доставляет экипажи и грузы на Международную космическую станцию ​​с 2020 года в рамках программы коммерческих экипажей НАСА.

Вдохновленный тем же духом, который совсем недавно вдохновлял г-жу Блэк, генеральный директор SpaceX Илон Маск Опубликуйте в Твиттере видеозапись запуска ракеты Falcon 3 марта. С подписью «Американская метла». Маск сказал, что SpaceX планирует запускать ракету Falcon 9 в среднем в неделю в 2022 году.

Спутники Starlink, запущенные этой ракетой, помогут заполнить более 1500 созвездий мощных спутников, которые г-н Маск предоставил в распоряжение Украины, помогая осажденной стране поддерживать глобальную интернет-связь.