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SpaceX и НАСА с нетерпением ждут запуска миссии Crew-7 Astronauts 15 августа.

7 июля, 2023
Marfa Fedoroa

У следующей миссии астронавтов SpaceX на Международную космическую станцию ​​(МКС) для НАСА теперь есть целевая дата запуска.

По словам представителей НАСА, полет, известный как Crew-7, стартует 15 августа, если все пойдет по плану. объявлено в среду (5 июля).

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