SpaceX и НАСА с нетерпением ждут запуска миссии Crew-7 Astronauts 15 августа.

У следующей миссии астронавтов SpaceX на Международную космическую станцию ​​(МКС) для НАСА теперь есть целевая дата запуска.

По словам представителей НАСА, полет, известный как Crew-7, стартует 15 августа, если все пойдет по плану. объявлено в среду (5 июля).

Как и в предыдущих астронавтических миссиях SpaceX, Crew-7 будет использовать капсулу Dragon компании и ракету Falcon 9. Он будет запущен с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

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Экипаж-7 имеет очень глобальный характер: четыре члена экипажа представляют четыре разных космических агентства.

Руководителем миссии является астронавт НАСА Ясмин Мокбели, а ее руководителем — Андреас Могенсен из Европейского космического агентства. Специалистами миссии будут японцы Сатоши Фурукава и Константин Борисов из российского космического агентства «Роскосмос».

Представители НАСА заявили, что экипаж рейса 7 станет первым космическим полетом для Мугбели и Борисова и вторым для Мугенсена и Фурукавы. Квартет проведет около шести месяцев на борту Международной космической станции, а затем вернется на Землю на корабле «Дракон» под названием «Эндьюранс».

Как следует из названия, Crew-7 — это седьмая оперативная миссия астронавтов, которую SpaceX отправит в орбитальную лабораторию НАСА. (Эндьюранс летал на двух из этих шести предыдущих — Экипаж-3 и Экипаж-5.) Члены экипажа последнего полета, Экипаж-6, стартовали 1 марта и покинут Международную космическую станцию ​​вскоре после прибытия Экипаж-7.

Экипаж 7 станет 11-м в общем зачете пилотируемых космических полетов. Помимо оперативных полетов для НАСА, компания запустила Demo-2, испытательный полет на Международную космическую станцию ​​​​агентства в 2020 году; Inspiration4, частный полет на околоземную орбиту в сентябре 2021 года; и Ax-1 и Ax-2, полеты с экипажем в орбитальную лабораторию Axiom Space Corporation в Хьюстоне в апреле 2022 г. и мае 2023 г. соответственно.