SpaceX Маск запустит первого российского космонавта в космос 29 сентября

Через неделю после того, как Москва объявила о своих планах выхода с Международной космической станции (МКС), SpaceX во главе с Илоном Маском готова отправить российского космонавта в летную лабораторию. Компания объявила, что следующая пилотируемая миссия на космическую станцию ​​стартует 29 сентября со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

В миссии примут участие командир Николь Манн и пилот Джош Касада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и астронавт Роскосмоса Анна Кекина, которые будут выполнять функции специалистов миссии. Хотя это первый космический полет Манна, Кассады и Кикины, для Вакаты он пятый.

Это будет первый раз, когда российский космонавт поднялся на борт космического корабля Маска SpaceX Dragon на ракете Falcon-9. Это событие происходит на фоне продолжающейся напряженности между Соединенными Штатами и Россией с начала войны на Украине в начале этого года. Две страны приостановили отношения, и Вашингтон ввел жесткие санкции, чтобы сорвать военные и космические программы Москвы.

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Между тем, Маск, как известно, ведет словесную войну с бывшим главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который издевался над НАСА, говоря: «Соединенные Штаты должны использовать батут, чтобы попасть в космос», после того как оно остановило службу космических шаттлов, зависящую от российского корабля «Союз». для запуска космонавтов в космос. Маск пошутил после того, как ракета Falcon-9 успешно запустила миссию для экипажа, что батут работает.

После того, как миссия Экипажа-5 прибудет в Лётную лабораторию, их доставят астронавты миссии Экипажа-4, которые вернутся домой в октябре.

Миссия NASA SpaceX Crew-5 доставит двух астронавтов НАСА Николь Манн и пилота Джоша Кассаду, а также астронавта JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката и астронавта Роскосмоса Анну Кикину. (Изображение: НАСА) READ Огненный шар освещает Сочи яркой вспышкой, говорит ученый - Science & Space

Познакомьтесь с 5-звездочной командой

Николь Манн: Она была выбрана полковником морской пехоты, чтобы присоединиться к НАСА в 2013 году. Манн служила летчиком-испытателем на F / A-18 Hornet и Super Hornet. Дважды перебрасывался на авианосцы для поддержки боевых действий в Ираке и Афганистане.

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Джош Касада: Пилот и физик ВМС США Джош Кассада налетал более 4000 часов на более чем 45 различных самолетах. После завершения исследований в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми и защиты диссертации Кассада получил степень доктора философии. из Университета Рочестера в 2000 г.

Ваката Коити: Японский астронавт Ваката Коичи — опытный космический эксперт, четырежды пересекавший Землю. В 1996 году он полетел в качестве первого специалиста японского космического корабля «Шаттл» на STS-72. Он был первым японским астронавтом, совершившим длительное пребывание на Международной космической станции в качестве члена экипажа рейсов МКС 18, 19 и 20.

Анна Кикина: Какина, спортсменка, имеет степень магистра по мультиспорту (включительно) и рафтингу, является инструктором по парашютному спорту, совершив 153 прыжка с парашютом. С 2014 года она является астронавтом-экспериментатором Российского космического агентства и участвует в исследованиях, моделирующих жизнь на Луне.

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—кончено—