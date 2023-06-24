SpaceX меняет фазу отделения космического корабля перед следующим запуском

Илон Маск заявил 24 июня, что SpaceX меняет подход к разделению двух ступеней корабля Starship, чтобы увеличить производительность полезной нагрузки перед его следующим испытательным полетом.

в Онлайн обсуждение С журналистом Bloomberg Эшли Вэнс в Твиттере социальная сеть Маска сообщила, что SpaceX недавно решила перейти на подход «горячей постановки», при котором верхняя ступень космического корабля будет запускать свои двигатели, все еще прикрепленная к сверхтяжелому ускорителю.

«Мы внесли своего рода запоздалое изменение, которое очень важно для того, как работает разделение фаз», — сказал Маск, описывая переход на горячую постановку. «Существует выгодное преимущество полезной нагрузки на орбите с быстрой постановкой, которая составляет консервативное увеличение на 10%».

Горячая постановка, которая десятилетиями использовалась на российских ракетах-носителях, включает в себя зажигание двигателей на одной ступени, которые все еще прикреплены к ее нижней ступени. Маск сказал, что для Starship большинство из 33 двигателей Raptor на ракете-носителе Super Heavy будут выключены, но некоторые из них все еще работают, когда зажигаются двигатели на верхней ступени Starship. Это, по его словам, позволяет избежать потери тяги во время традиционного разделения ступеней, при котором самая нижняя ступень закрывается первой.

Для этого потребуется внести некоторые изменения в бустер Super Heavy. Маск сказал, что SpaceX работает над верхней частью ракеты-носителя, «которая представляет собой почти все вентиляционные отверстия», чтобы позволить выхлопу из верхней ступени выходить, пока она все еще прикреплена к ракете-носителю. SpaceX также добавит экран на верхнюю часть ракеты-носителя, чтобы защитить его от выхлопных газов.

«Думаю, это самое опасное для следующего полета», — сказал он о новой технологии разделения фаз.

Помимо изменения класса, Маск сказал, что SpaceX внесла «огромное количество» других изменений в транспортное средство, «более тысячи». Он не стал вдаваться в подробности изменений, но отметил, что компания продолжает работу по модернизации стартовой площадки, чтобы избежать повреждений, вызванных запуском первого космического корабля 20 апреля, таких как система погружения в воду «стальной сэндвич». «На самом деле мы собираемся переусердствовать с сэндвичем из стали и бетона, так что это должно оставить основу подушки в гораздо лучшей форме, чем в прошлый раз».

SpaceX также вносит улучшения в двигатели Raptor, и Маск описывает апрельский запуск корабля как использование «мешанины» двигателей, построенных с течением времени. Raptors на новых автомобилях включают в себя изменения в коллекторе горячего газа двигателя, чтобы уменьшить утечку топлива.

Он сказал, что эти изменения придали ему больше уверенности в успехе следующего запуска. «Я думаю, что вероятность того, что следующий полет будет успешным и он выйдет на орбиту, намного выше, чем в предыдущем полете. Вероятно, до 60%». В онлайн-чате в конце апреля он оценил «шанс более 50%» на успех при следующем запуске.

Маск не назвал конкретную дату запуска. «Здесь есть много переменных, которые находятся вне нашего контроля», — сказал он, явно имея в виду процесс выдачи разрешения на запуск FAA. «Мы считаем, что, скорее всего, стартовая площадка, ракета-носитель и модернизация корабля будут готовы примерно через шесть недель». Маск сказал в апрельском разговоре, что он рассчитывает быть готовым к полетам «через пару месяцев».

Ранее в разговоре Маск отказался комментировать недавние слухи о том, что SpaceX рассматривает возможность приобретения бизнеса спутниковой широкополосной связи Starlink и проведения первичного публичного предложения (IPO) его акций. Об этом 21 июня сообщил Fox Business. Инвесторы SpaceX ожидали, что в этом году состоится публичное размещение акций Starlink и IPO, чтобы Маск мог собрать деньги для других проектов, таких как Twitter.

Маск, когда его спросили о планах стать публичной компанией Starlink, отказался от комментариев. Он заявил: «Для меня было бы незаконным спекулировать на IPO Starlink». «Я думаю, что говорить с какими-либо подробностями о будущем публичном предложении — нарушение правил».

Маск ранее преуменьшал любые разговоры об IPO Starlink и обнародовал их. В 2020 году он сказал, что «думает ноль», чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать услуги широкополосной связи техническим и финансовым успехом.

На внутреннем собрании компании в июне 2022 года Маск сказал, что не знает, когда SpaceX обнародует информацию о Starlink, но, по его оценкам, это займет не менее трех-четырех лет.

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