SpaceX объявляет о втором члене экипажа в своей полностью гражданской космической миссии

SpaceX объявила сегодня, что Хейли Арсино, ассистент врача детской исследовательской больницы Св. Джуда, присоединится к первому полностью гражданскому путешествию в космос. Он будет вращаться вокруг Земли в течение пяти дней в капсуле Crew Dragon в рамках Mission Inspiration4. Члены экипажа выбираются на основе «столпов миссии, надежды, щедрости и процветания», согласно Пресс-релиз миссии. SpaceX сказал, что Arceneaux будет надеждой.

Ему поставили диагноз “рак кости” в возрасте десяти лет.В ходе лечения некоторые кости ее левой ноги заменили титаном. Она лечится в больнице Святого Иуды, где сейчас работает с детьми, леченными от лимфомы и лейкемии. С предстоящей миссией Арсено станет первым человеком, у которого искусственная часть тела отправится в космос.

Миссия запланирована на конец 2021 года, и, если все пойдет по плану, 29-летний Арсино может стать самым молодым американцем, отправившимся в космос. Звание самого молодого человека в космосе достанется Герман ТитовАстронавту было 25 лет, когда он находился на орбите Земли.

Процесс отбора команды также включает в себя сбор средств для Сент-Джуда, с розыгрышами, где люди могут сделать пожертвования Сент-Джуду, чтобы получить шанс стать третьим членом. Четвертый член экипажа станет победителем конкурса, спонсируемого миллиардером Джаредом Исакманом, который финансирует и возглавляет миссию.