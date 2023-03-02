Мыс Канаверал, Флорида. — (AP) — В четверг SpaceX отправила четырех астронавтов на Международную космическую станцию для НАСА, став первым человеком из арабского мира, совершившим длительное пребывание.
Ракета Falcon осветила ночное небо, когда она стартовала из Космического центра Кеннеди сразу после полуночи, направляясь к Восточному побережью.
Астронавт Султан Аль-Неяди — второй эмиратец, совершивший полет в космос, — отправился в свое шестимесячное путешествие из Объединенных Арабских Эмиратов к 80 зрителям со стартовой площадки.
Школы и офисы в ОАЭ, в Дубае, на другом конце света, планируют транслировать запуск в прямом эфире.
В пятницу на космической станции в новой капсуле Dragon летят: Стивен Боуэн из НАСА, отставной подводник ВМС, управлявший тремя космическими шаттлами, и Уоррен «Вуди» Хоберг, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института и астронавт. Андрей Федаев — космонавт в отставке ВВС России.
Первая попытка их запуска была прекращена в понедельник В последний момент из-за забитого фильтра в системе зажигания двигателя.
Они заменят американо-российско-японскую команду, которая была там с октября. Другие обитатели станции, двое россиян и американец, удвоили свое шестимесячное пребывание до сентября после того, как их капсула «Союз» дала о себе знать. Замена «Союз» прибыла в минувшие выходные.
Аль-Неяди, инженер связи, служил в качестве подстраховки. Первый эмиратский астронавтХазза аль-Мансури прилетел на космическую станцию на российской ракете с недельной миссией в 2019 году. Богатый нефтью консорциум заплатил за место аль-Неяди в полете SpaceX.
Министр народного образования и передовых технологий ОАЭ Сара Аль-Амири заявила, что длительная миссия «предоставляет нам новое пространство для науки и научных инноваций в стране».
«Мы не хотим отправляться в космос, а затем много делать или оказывать там влияние», — сказал Салем Аль-Мари, генеральный директор Космического центра ОАЭ в Дубае.
У Эмирейтс уже есть космический корабль на орбите Марса и мини-марсоход, летящий на Луну на японском спускаемом аппарате. Два новых астронавта из ОАЭ тренируются в Хьюстоне с последними кандидатами астронавтов НАСА.
Саудовский принц Султан бин Салман был первым арабом в космосе, запустив его в 1985 году на борту космического корабля «Дискавери». Через два года после него сирийский астронавт Мохаммад Фарис был запущен Россией. Оба находились в космосе около недели.
Аль-Неяди сказал, что этой весной два саудовских астронавта отправятся на космическую станцию в рамках короткого частного полета SpaceX, оплачиваемого их правительством.
На прошлой неделе он сказал, что было бы очень захватывающе и интересно, если бы в космосе одновременно находились три араба. «Наш регион также жаждет большего».
Он берет много фиников, чтобы поделиться со своими сотрудниками, особенно во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в этом месяце. Что касается соблюдения Рамадана на орбите, то он сказал, что пост не обязателен, потому что он ослабляет его и ставит под угрозу его работу.
Боуэн, лидер группы, сказал, что, несмотря на различия между их странами, все четверо хорошо сработались как команда. Несмотря на военную напряженность в Украине, США и Россия продолжают работать вместе, чтобы обмениваться космическими станциями и космическими станциями.
«Возможность летать с этими парнями — это здорово, — сказал Боуэн.
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