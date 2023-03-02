Мыс Канаверал, Флорида. — (AP) — В четверг SpaceX отправила четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​для НАСА, став первым человеком из арабского мира, совершившим длительное пребывание.

Ракета Falcon осветила ночное небо, когда она стартовала из Космического центра Кеннеди сразу после полуночи, направляясь к Восточному побережью.

Астронавт Султан Аль-Неяди — второй эмиратец, совершивший полет в космос, — отправился в свое шестимесячное путешествие из Объединенных Арабских Эмиратов к 80 зрителям со стартовой площадки.

Школы и офисы в ОАЭ, в Дубае, на другом конце света, планируют транслировать запуск в прямом эфире.

В пятницу на космической станции в новой капсуле Dragon летят: Стивен Боуэн из НАСА, отставной подводник ВМС, управлявший тремя космическими шаттлами, и Уоррен «Вуди» Хоберг, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института и астронавт. Андрей Федаев — космонавт в отставке ВВС России.

Первая попытка их запуска была прекращена в понедельник В последний момент из-за забитого фильтра в системе зажигания двигателя.

Они заменят американо-российско-японскую команду, которая была там с октября. Другие обитатели станции, двое россиян и американец, удвоили свое шестимесячное пребывание до сентября после того, как их капсула «Союз» дала о себе знать. Замена «Союз» прибыла в минувшие выходные.

Аль-Неяди, инженер связи, служил в качестве подстраховки. Первый эмиратский астронавтХазза аль-Мансури прилетел на космическую станцию ​​на российской ракете с недельной миссией в 2019 году. Богатый нефтью консорциум заплатил за место аль-Неяди в полете SpaceX.

Министр народного образования и передовых технологий ОАЭ Сара Аль-Амири заявила, что длительная миссия «предоставляет нам новое пространство для науки и научных инноваций в стране».

«Мы не хотим отправляться в космос, а затем много делать или оказывать там влияние», — сказал Салем Аль-Мари, генеральный директор Космического центра ОАЭ в Дубае.

У Эмирейтс уже есть космический корабль на орбите Марса и мини-марсоход, летящий на Луну на японском спускаемом аппарате. Два новых астронавта из ОАЭ тренируются в Хьюстоне с последними кандидатами астронавтов НАСА.

Саудовский принц Султан бин Салман был первым арабом в космосе, запустив его в 1985 году на борту космического корабля «Дискавери». Через два года после него сирийский астронавт Мохаммад Фарис был запущен Россией. Оба находились в космосе около недели.

Аль-Неяди сказал, что этой весной два саудовских астронавта отправятся на космическую станцию ​​в рамках короткого частного полета SpaceX, оплачиваемого их правительством.

На прошлой неделе он сказал, что было бы очень захватывающе и интересно, если бы в космосе одновременно находились три араба. «Наш регион также жаждет большего».

Он берет много фиников, чтобы поделиться со своими сотрудниками, особенно во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в этом месяце. Что касается соблюдения Рамадана на орбите, то он сказал, что пост не обязателен, потому что он ослабляет его и ставит под угрозу его работу.

Боуэн, лидер группы, сказал, что, несмотря на различия между их странами, все четверо хорошо сработались как команда. Несмотря на военную напряженность в Украине, США и Россия продолжают работать вместе, чтобы обмениваться космическими станциями и космическими станциями.

«Возможность летать с этими парнями — это здорово, — сказал Боуэн.

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