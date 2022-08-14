SpaceX от Ice Musk в Европе восполнит пробел в запуске, оставшийся из-за напряженности в России

ПАРИЖ — Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические обсуждения со SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию ее ракет после того, как конфликт на Украине заблокировал доступ Запада к российским ракетам «Союз».

Частный американский конкурент европейской Arianespace стал ключевым претендентом на то, чтобы сократить временной разрыв с Японией и Индией, но окончательные результаты зависят от все еще не установленного графика отложенной европейской ракеты Ariane 6.

«Я бы сказал, что мы обсуждаем два с половиной варианта. Один из них, очевидно, SpaceX. Другой, вероятно, Япония», — сказал Рейтер генеральный директор ЕКА Джозеф Ашбахер.

«Япония ждет первого полета своей ракеты следующего поколения. Другим вариантом может быть Индия», — сказал он в интервью.

«Я бы сказал, что SpaceX — самый активный из них, безусловно, это один из резервных запусков, которые мы рассматриваем».

Ашбахер сказал, что переговоры находятся в исследовательской фазе.

«Конечно, мы должны убедиться, что они подходят. Это не то же самое, что прыгать в автобусе», — сказал он. Например, интерфейс между спутником и ракетой-носителем должен быть подходящим, а полезная нагрузка не должна подвергаться риску из-за незнакомых вибраций при запуске. .

«Мы изучаем эту техническую совместимость, но мы еще не запрашивали коммерческое предложение. Мы хотим подтвердить, что это будет возможность принять решение о запросе конкретного коммерческого предложения», — сказал Ашбахер.

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер жестикулирует во время интервью агентству Reuters в Берлине, 24 июня 2021 года. (Кристиан Манг/Reuters)

SpaceX не ответила на запрос о комментариях.

SpaceX Falcon 9 уже разорвал связи с московской космической отраслью, которая становится все более изолированной из-за конфликта на Украине, и переманил других клиентов, но громкая европейская миссия рассматривается как значительная победа американского производителя ракет.

Ашбахер подчеркнул, что любое резервное решение будет временным, однако его не беспокоит будущее Ariane 6.

Компания спутникового интернета OneWeb, конкурент спутниковой интернет-инициативы SpaceX Starlink, зафиксировала как минимум один запуск Falcon 9 в марте. Он также зарегистрировал выпуск в Индии.

В понедельник компания Northrop Grumman выполнила три миссии Falcon 9 по доставке грузов НАСА на Международную космическую станцию ​​при разработке новой версии своей ракеты Antares, чьи двигатели российского производства были отозваны Москвой в ответ на санкции.

«Звонок для пробуждения»

До сих пор Европа полагалась на итальянскую «Вегу» для малых полезных нагрузок, на российские «Союзы» для средних и на «Ариан-5» для тяжелых миссий. Его следующее поколение Vega C дебютировало в прошлом месяце, а новый Ariane 6, разработанный в двух версиях для замены Ariane 5 и Soyuz, был отложен до следующего года.

Ашбахер сказал, что более точное расписание Ariane 6 будет ясно к октябрю после текущих огневых испытаний. Он сказал, что ЕКА завершит работу над запасным планом, который представит министрам из 22 стран агентства в ноябре, добавив, что недавняя задержка Ariane 6 не была результатом новой серьезной неудачи.

«Но да, потребность в резервных пусках высока», — сказал он. «Порядок — это, безусловно, несколько запусков, которые потребуют промежуточных решений».

Ашбахер сказал, что украинский конфликт доказал, что десятилетняя стратегия сотрудничества Европы с Россией в поставках газа и других областях, включая космос, больше не работает.

«Это тревожный звонок, мы очень зависим от России. Это тревожный звонок, мы должны надеяться, что лица, принимающие решения, осознают это, как и я, что нам действительно нужно укреплять наш европейский потенциал. и независимость.

Однако он исключил возможность выполнения Россией своего обещания покинуть Международную космическую станцию ​​(МКС).

Недавно назначенный глава космического ведомства России Юрий Борисов заявил на телевизионной встрече с президентом Владимиром Путиным в прошлом месяце, что Россия уйдет с МКС «после 2024 года».

Но позже Борисов пояснил, что планы России не изменились, а западные официальные лица заявили, что российское космическое агентство не сообщало о каких-либо новых планах буксировки.

«Реальность такова, что миссия космической станции работает, я бы сказал, почти номинально», — сказал Ашбахер агентству Reuters. «Мы зависим друг от друга, нравится нам это или нет, но у нас нет выбора».