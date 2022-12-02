SpaceX развернет еще 7500 спутников Starlink; Федеральная комиссия по связи США одобрила предложение Илона Маска

Федеральная комиссия по связи США (FCC) издала приказ, утверждающий запрос SpaceX на развертывание дополнительных 7500 спутников Starlink.

В частности, мы даем SpaceX право создавать, развертывать и эксплуатировать до 7500 спутников, работающих на высотах 525, 530 и 535 км. [kilometers] и наклоны 53, 43 и 33 градуса соответственно, используя частоты в Ku- и Ka-диапазоне», — говорится в распоряжении FCC в четверг.

Однако FCC отложила рассмотрение предложения SpaceX об использовании частот электронного диапазона и маяков слежения на своих спутниках.

SpaceX стремится управлять сетью из 29 988 спутников на негеостационарной орбите для своей группировки Starlink, которая обеспечивает доступ в Интернет в районах с ограниченным доступом или вообще без него. В настоящее время Starlink имеет около 3500 активных спутников Starlink на низкой околоземной орбите.

Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, ранее заявлял, что SpaceX имеет больше активных спутников на околоземной орбите, чем «остальная часть Земли вместе взятые».

Маск прокомментировал новость, опубликованную порталом Teslarati, в которой говорится, что SpaceX готовится к 30-му запуску спутников Starlink в 2022 году. «У SpaceX на орбите больше активных спутников, чем на остальной Земле вместе взятых, что вскоре удвоит остальные Земля», — сказал Маск.

Между тем, частная российская компания SR Space сообщила Sputnik, что запустит свой первый спутник Интернета вещей (IoT) SR NET в 2024 году и использует его для тестирования технологий, необходимых для создания полного набора таких устройств.

Аппарат, который станет первым частным спутником Интернета вещей в России, был представлен на Московской выставке беспилотных авиационных комплексов, которая проходила с 17 по 27 ноября.

«Предполагается, что SR NET станет российским аналогом спутниковой системы Starlink. Первый запуск космического аппарата SR NET намечен на 2024 год. Летные испытания на орбите модели SR NET продлятся от трех до шести месяцев, после на котором будет принято решение о комплектации и технических характеристиках орбитальной сборки», — сообщили в пресс-службе компании.

Спутник будет оснащен шестью фазированными плоскими антенными решетками и параболической антенной для передачи и приема сообщений в диапазонах Ka и Ku с пропускной способностью 40 Гбит/с. Устройство весит 460 килограммов (1014 фунтов), и его планируется запустить на орбиту высотой около 600 километров (373 мили).

Пользователями новой космической системы в основном должны стать операторы связи и другие организации, предоставляющие услуги Интернета вещей.

По оценкам компании, SR NET может быть востребована организациями в сфере добычи нефти и газа, геологоразведки, интеллектуального земледелия, а также в службах управления транспортом. Кроме того, спутниковая связь важна в удаленных и труднодоступных районах, в том числе в Арктике.

Роскосмос, российское космическое агентство, планирует создать группировку спутников IoT в рамках проекта «Сфера». Первый экспериментальный спутник планируется отправить на орбиту в 2023 году.

Старлинк в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров недавно заявил, что основатель и миллиардер SpaceX Илон Маск еще до начала обсуждения финансирования заверил, что Starlink продолжит работу в Украине.

В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать услуги Starlink в Украине, и призвал Министерство обороны США покрыть расходы.

Однако позже миллиардер заявил, что SpaceX продолжит финансировать операцию Starlink в Украине. Как сообщают американские СМИ, Минобороны США и Евросоюза рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы системы спутниковой связи в Украине, если возникнет необходимость.

«Спасибо @elonmusk. Перед всеми разговорами о финансировании вы меня уверяли, что в любом случае гарантируете работу Starlinks в Украине. Это было очень важно для Украины. — написал Федоров в Twitter.

Федоров ответил на более раннее заявление Маска, в котором основатель SpaceX сказал, что компания «не закроет Starlink, даже если [US Defense Department] Она отказалась предоставить финансирование.

Starlink стал решающим фактором в наступательных контратаках Украины в конфликте с Россией, позволяя быстро обмениваться информацией на передовой.

Недавно исследователи из Техасского университета в Остине обнаружили уязвимость в спутниках SpaceX Starlink, которую, по их словам, можно использовать для обнаружения украинских сил.

Мало того, украинские силы опасались потерять доступ к интернету на передовой в конфликте с российскими военными из-за отключения 1300 спутниковых интернет-модулей Starlink.

Отключение, начавшееся 24 октября, произошло из-за отсутствия средств для оплаты услуг спутникового интернета. Согласно сообщению CNN, отключение 1300 единиц затрагивает партию станций, которые были приобретены у британской компании в марте и использовались для боевых операций.

В отчете говорится, что SpaceX взимала с Украины 2500 долларов в месяц за поддержание связи, а к сентябрю затраты составили почти 20 миллионов долларов. В отчете также говорится, что Украина достигла точки, когда она больше не может позволить себе интернет-услуги.