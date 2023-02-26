SpaceX собирается запустить следующий экипаж Международной космической станции для НАСА

КЕЙП-КАНАВАЛ, Флорида, 26 февраля (Рейтер) — SpaceX Илона Маска должна была запустить свою следующую долгосрочную космическую группу на Международную космическую станцию ​​рано утром в понедельник, к которой присоединятся астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов и российский космонавт. команды. . Члены экипажа НАСА перед полетом.

Ракета-носитель SpaceX, состоящая из ракеты Falcon 9 с автономно работающей капсулой Crew Dragon под названием Endeavour, должна была стартовать в 1:45 утра по восточному поясному времени (06:45 по Гринвичу) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Невада.

Экипаж из четырех человек должен прибыть на Международную космическую станцию ​​(МКС) примерно через 25 часов, во вторник утром, чтобы начать шестимесячную миссию в условиях микрогравитации на борту лаборатории, которая находится на высоте 250 миль (420 км) над Землей.

Назначенная миссия Crew 6 знаменует собой шестой долгосрочный полет команды МКС на борту SpaceX с тех пор, как частный ракетный проект, основанный Маском — миллиардером, руководителем производителя электромобилей Tesla (TSLA.O) и социальной медиа-платформой Twitter — начал отправлять американских астронавтов в космос. космос. Орбита в мае 2020.

НАСА сообщило, что проверка готовности миссии к запуску была завершена в субботу, и что полету было разрешено приступить к старту, как и планировалось.

«Все системы и погода выглядят готовыми к работе», — написал Маск в Twitter в воскресенье.

Новейший экипаж Международной космической станции возглавляет 59-летний командир миссии Стивен Боуэн, бывший офицер подводной лодки ВМС США, который провел на орбите более 40 дней в качестве ветерана, совершившего три полета на космических челноках и семь выходов в открытый космос.

Астронавт НАСА Уоррен «Вуди» Хобург, 37 лет, инженер и коммерческий пилот, назначенный пилотом экипажа 6, совершит свой первый космический полет.

В миссии Crew 6 также участвует 41-летний астронавт Эмиратов Султан Аль-Неяди, который является вторым человеком из своей страны, отправившимся в космос, и первым человеком, который запустился с территории США в составе долгосрочной команды космической станции. Первый в истории эмиратский астронавт был запущен на орбиту в 2019 году на борту российского космического корабля.

Среди четырех членов экипажа 6 есть российский космонавт Андрей Федяев, 41 год, который, как и Аллейди, является инженером и начинающим космонавтом, назначенным специалистом по миссии команды.

Федяев — последний астронавт, совершивший полет на американском космическом корабле в рамках соглашения о совместном использовании пассажиров, подписанного в июле между НАСА и российским космическим агентством «Роскосмос», несмотря на эскалацию напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за вторжения России в Украину.

Экипаж 6 будут приветствовать на борту космической станции семь нынешних пассажиров МКС — три члена экипажа НАСА, в том числе командир Николь Онабу Манн, первая американка, полетевшая в космос, вместе с тремя россиянами и космонавтом из Японии.

Международная космическая станция длиной с футбольное поле и самый большой искусственный объект в космосе постоянно эксплуатируется консорциумом под руководством США и России, в который входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

Форпост был задуман отчасти как проект по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой после распада Советского Союза и прекращения соперничества времен холодной войны, которое привело к первоначальной космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1950-х годах и 1960-е годы.

Сотрудничество между НАСА и Роскосмосом подвергалось испытанию как никогда с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину, что побудило Соединенные Штаты ввести масштабные санкции против Москвы, одновременно постоянно увеличивая военную помощь украинскому правительству.

Миссия Crew 6 также последовала за двумя недавними авариями, когда российский космический корабль состыковался с орбитальной лабораторией, вызвав утечку охлаждающей жидкости, в результате чего микрометеориты, маленькие частицы космического камня, пронеслись сквозь космос и столкнулись с кораблем на высокой скорости.

Одним из поврежденных российских кораблей была капсула экипажа «Союз», которая в сентябре доставила двух космонавтов и одного космонавта на космическую станцию ​​во время шестимесячной миссии, которая теперь должна завершиться в марте. Пустой запасной самолет «Союз» вылетел, чтобы доставить их домой в пятницу, и прибыл на космическую станцию ​​в субботу.

(Репортаж Джо Скиппера на мысе Канаверал и Стива Гормана в Лос-Анджелесе; под редакцией Уилла Данэма.

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