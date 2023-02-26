SpaceX собирается запустить следующий экипаж Международной космической станции для НАСА

КЕЙП-КАНАВАЛ, Флорида, 26 февраля (Рейтер) — SpaceX Илона Маска должна была запустить свою следующую долгосрочную космическую группу на Международную космическую станцию рано утром в понедельник, к которой присоединятся астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов и российский космонавт. команды. . Члены экипажа НАСА перед полетом.
Ракета-носитель SpaceX, состоящая из ракеты Falcon 9 с автономно работающей капсулой Crew Dragon под названием Endeavour, должна была стартовать в 1:45 утра по восточному поясному времени (06:45 по Гринвичу) из Космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Невада.
Экипаж из четырех человек должен прибыть на Международную космическую станцию (МКС) примерно через 25 часов, во вторник утром, чтобы начать шестимесячную миссию в условиях микрогравитации на борту лаборатории, которая находится на высоте 250 миль (420 км) над Землей.
Назначенная миссия Crew 6 знаменует собой шестой долгосрочный полет команды МКС на борту SpaceX с тех пор, как частный ракетный проект, основанный Маском — миллиардером, руководителем производителя электромобилей Tesla (TSLA.O) и социальной медиа-платформой Twitter — начал отправлять американских астронавтов в космос. космос. Орбита в мае 2020.
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НАСА сообщило, что проверка готовности миссии к запуску была завершена в субботу, и что полету было разрешено приступить к старту, как и планировалось.
«Все системы и погода выглядят готовыми к работе», — написал Маск в Twitter в воскресенье.
Новейший экипаж Международной космической станции возглавляет 59-летний командир миссии Стивен Боуэн, бывший офицер подводной лодки ВМС США, который провел на орбите более 40 дней в качестве ветерана, совершившего три полета на космических челноках и семь выходов в открытый космос.
Астронавт НАСА Уоррен «Вуди» Хобург, 37 лет, инженер и коммерческий пилот, назначенный пилотом экипажа 6, совершит свой первый космический полет.
В миссии Crew 6 также участвует 41-летний астронавт Эмиратов Султан Аль-Неяди, который является вторым человеком из своей страны, отправившимся в космос, и первым человеком, который запустился с территории США в составе долгосрочной команды космической станции. Первый в истории эмиратский астронавт был запущен на орбиту в 2019 году на борту российского космического корабля.
Среди четырех членов экипажа 6 есть российский космонавт Андрей Федяев, 41 год, который, как и Аллейди, является инженером и начинающим космонавтом, назначенным специалистом по миссии команды.
Федяев — последний астронавт, совершивший полет на американском космическом корабле в рамках соглашения о совместном использовании пассажиров, подписанного в июле между НАСА и российским космическим агентством «Роскосмос», несмотря на эскалацию напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за вторжения России в Украину.
Экипаж 6 будут приветствовать на борту космической станции семь нынешних пассажиров МКС — три члена экипажа НАСА, в том числе командир Николь Онабу Манн, первая американка, полетевшая в космос, вместе с тремя россиянами и космонавтом из Японии.
Международная космическая станция длиной с футбольное поле и самый большой искусственный объект в космосе постоянно эксплуатируется консорциумом под руководством США и России, в который входят Канада, Япония и 11 европейских стран.
Форпост был задуман отчасти как проект по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой после распада Советского Союза и прекращения соперничества времен холодной войны, которое привело к первоначальной космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1950-х годах и 1960-е годы.
Сотрудничество между НАСА и Роскосмосом подвергалось испытанию как никогда с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину, что побудило Соединенные Штаты ввести масштабные санкции против Москвы, одновременно постоянно увеличивая военную помощь украинскому правительству.
Миссия Crew 6 также последовала за двумя недавними авариями, когда российский космический корабль состыковался с орбитальной лабораторией, вызвав утечку охлаждающей жидкости, в результате чего микрометеориты, маленькие частицы космического камня, пронеслись сквозь космос и столкнулись с кораблем на высокой скорости.
Одним из поврежденных российских кораблей была капсула экипажа «Союз», которая в сентябре доставила двух космонавтов и одного космонавта на космическую станцию во время шестимесячной миссии, которая теперь должна завершиться в марте. Пустой запасной самолет «Союз» вылетел, чтобы доставить их домой в пятницу, и прибыл на космическую станцию в субботу.
(Репортаж Джо Скиппера на мысе Канаверал и Стива Гормана в Лос-Анджелесе; под редакцией Уилла Данэма.
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