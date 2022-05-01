SpaceX только что осуществила самый быстрый полет астронавта-дракона на космическую станцию

SpaceX только что установила новый рекорд самого быстрого полета астронавта на драконе на сегодняшний день.

Космическая компания Илона Маска запустила четырех астронавтов Crew-4 на Международную космическую станцию ​​НАСА менее чем за 16 часов в среду (27 апреля), что стало самой короткой продолжительностью полета с тех пор, как SpaceX начала свои пилотируемые полеты в 2020 году.

«Это самый быстрый стыковочный запуск, который мы когда-либо делали», — сказал журналистам Стив Стич, руководитель программы коммерческого экипажа НАСА, после запуска рано утром в среду. «Это примерно столько же, сколько нужно, чтобы добраться из Нью-Йорка в Сингапур, так что это довольно интересно».

SpaceX запустила астронавтов Crew-4 на новой капсуле Crew Dragon под названием Freedom и Falcon 9 в 3:52 утра по восточному поясному времени (07:52 по Гринвичу) с площадки 39A из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде. Астронавты прибыли на космическую станцию ​​позже той же ночью и состыковались в 19:37 по восточному поясному времени (23:37 по Гринвичу). Общее время полета: 15 часов 45 минут.

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Для сравнения, первый пилотируемый полет SpaceX для НАСА, миссия Demo-2 в мае 2020 года, потребовал около 19 часов, чтобы добраться до станции, а последний полет NASA Crew-3 занял почти целый день.

«Я бы сказал, что это своего рода удача с точки зрения того, как это произошло», — сказала Джессика Дженсен, вице-президент SpaceX по работе с клиентами и интеграции, добавив, что любая задержка могла изменить время полета. «Вы можете изменить от 10 до 20 часов масштабирования, которое вы просто знаете, через день или два. На самом деле мы ничего не изменили, это просто орбитальная механика того, где находится МКС и куда она входит над Флоридой».

Миссия Crew-4 отправила трех астронавтов НАСА и одного астронавта Европейского космического агентства на космическую станцию, чтобы начать шестимесячную миссию. На борту Crew Dragon под названием Freedom находился командир миссии Crew-4 Кьелл Линдгрен; Пилот Боба Хайнса. Специалист миссии Джессика Уоткинс (все НАСА); и специалист по полетам Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства.

Более короткий полет SpaceX предшествовал выходу двух российских космонавтов за пределы космической станции в открытый космос в четверг, поэтому быстрая стыковка и посадка для экипажа Dragon были бонусом, заявили представители НАСА.

«Это короткое свидание было для нас очень благоприятным, — сказал Стич. «Мы можем добраться до станции немного быстрее и можем сделать необходимые приготовления, как только мы пристыкуемся, чтобы подготовить дракона к выходу в открытый космос».

Хотя Crew-4 Dragon был самым быстрым полетом SpaceX к станции, это не был самый быстрый пилотируемый полет за всю историю. Российский космический корабль «Союз» до сих пор носит это прозвище. Удерживает номер в Книге рекордов Гиннеса Самое быстрое время прибытия на станцию ​​с полетом 3 часа 3 минуты в октябре 2020 года.

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