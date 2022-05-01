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SpaceX только что осуществила самый быстрый полет астронавта-дракона на космическую станцию

1 мая, 2022
Marfa Fedoroa

SpaceX только что установила новый рекорд самого быстрого полета астронавта на драконе на сегодняшний день.

Космическая компания Илона Маска запустила четырех астронавтов Crew-4 на Международную космическую станцию ​​НАСА менее чем за 16 часов в среду (27 апреля), что стало самой короткой продолжительностью полета с тех пор, как SpaceX начала свои пилотируемые полеты в 2020 году.

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