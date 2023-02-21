SpaceX Crew-6 включает астронавтов из НАСА, Объединенных Арабских Эмиратов и России.

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Четыре астронавта миссии NASA SpaceX Crew-6 прибыли в Космический центр Кеннеди во вторник днем ​​после короткого полета на частном самолете НАСА из Хьюстона.

После разговора с журналистами четверо мужчин были доставлены в штаб-квартиру экипажа астронавтов KSC. Там они будут жить на карантине и продолжать подготовку к ожидаемому в эти выходные запуску на Международную космическую станцию.

Ожидается, что миссия NASA SpaceX Crew-6 стартует в воскресенье, 26 февраля, с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди.

В 2:07 утра по восточному поясному времени 230-футовая ракета Falcon 9 запустит четырех членов экипажа из трех международных космических агентств в капсулу SpaceX Crew Dragon Endeavor.

Эта почти шестимесячная научная миссия является седьмой для SpaceX с НАСА, но это девятая пилотируемая космическая миссия компании, включая две частные миссии астронавтов, Inspiration4 и Axiom-1.

Crew-6 знаменует собой первую длительную миссию для любого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов. Российский космонавт также будет находиться на борту в рамках долгосрочной партнерской программы с Роскосмосом, российским космическим агентством.

График запуска ракет:Предстоящие запуски и посадки во Флориде

Аксиома-2:Два саудовских астронавта будут летать со SpaceX в рамках следующей специальной миссии Axiom Space на Международную космическую станцию.

На пути к скорости:NASA и Boeing все еще работают над последними этапами экспериментального полета астронавтов на Starliner.

Познакомьтесь с членами экипажа

Три астронавта Экипажа-6 — первые космонавты. Стивен Боуэн из НАСА, командир миссии Crew-6, которая совершает свой четвертый полет в космос, является единственным астронавтом-ветераном на борту. К нему присоединяются Уоррен «Вуди» Хобург из НАСА, Султан Аль-Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов и российский космонавт Андрей Федяев.

«Эти миссии — это то, что мы делаем, и это то, что мы можем сделать вместе и продемонстрировать Международную космическую станцию», — сказал журналистам на предполетной пресс-конференции в январе руководитель программы МКС из НАСА Джоэл Монтальбано.

Сергей Крикалев, директор программ пилотируемых космических полетов, сказал журналистам: «Мы считаем такой вид совместной деятельности и объединенный в миссию экипаж очень полезным и повышающим надежность наших миссий».

Астронавт НАСА: Стивен Боуэн, командир экипажа 6.

Боуэн из Кохассета, штат Массачусетс, и имеет троих детей от своей жены Деборы.

Он ветеран трех космических полетов, летал на космических шаттлах НАСА «Индевор», «Атлантис» и «Дискавери», чтобы помочь построить Международную космическую станцию. Он капитан ВМС в отставке и был первым офицером подводной лодки, выбранным НАСА для выполнения обязанностей астронавта в 2000 году.

Миссия Crew-6 станет первой продолжительной миссией Боуэна после того, как он провел в космосе более 40 дней и совершил семь космических полетов за свою карьеру.

«Для меня это первый раз, когда у меня есть возможность провести более двух недель на космической станции, поэтому я с нетерпением жду этой возможности», — сказал Боуэн журналистам в прошлом месяце. «Как подрядчик, когда вы строите дом, вы можете видеть, как все складывается вместе, но большую часть времени вы никогда не будете в нем жить. Я живу в доме, который я помогал строить, и это было бы очень интересно для меня. ».

Астронавт НАСА: Уоррен «Вуди» Хобург, пилот экипажа 6.

Хобург — коммерческий пилот из Питтсбурга, штат Пенсильвания, имеющий квалификацию по приборам. На момент отбора НАСА в качестве кандидата в космонавты в 2017 году он был доцентом аэронавтики и астронавтики в Массачусетском технологическом институте.

До прихода в НАСА он получил степень бакалавра в области аэронавтики и астронавтики в Массачусетском технологическом институте и докторскую степень в области электротехники и компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли.

Экипаж-6 — первый полет Хобурга в космос. В январе он сообщил журналистам, что рассчитывал проводить около половины своего рабочего времени на борту Международной космической станции, проводя научные исследования, а остальное время «поддерживая работоспособность космической станции», проводя плановое техническое обслуживание, ремонт и модернизацию. Когда его спросили, чего он больше всего ждет, он ответил: «Я стараюсь не возлагать надежды на возможность совершить (выход в открытый космос), но это определенно в списке».

Изображение отца будет сопровождать его в космическом путешествии. «К сожалению, летом я потерял отца, — сказал Хобург. «Итак, я просто показываю ему фотографию, и это много значит для меня. Надеюсь, он пойдет со мной».

Астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов: Султан Аль-Неяди Специалист миссии экипажа 6

Султан Аль-Неяди представляет Космический центр Мохаммеда бин Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах в составе экипажа-6 в рамках миссии, организованной Axiom Space, частной компанией, сотрудничающей с НАСА и предлагающей полеты на Международную космическую станцию ​​организациям, не входящим в НАСА. Это первая долгосрочная миссия для любого астронавта из арабской страны и первый полет эмиратского астронавта на коммерческом космическом корабле.

Прежде чем стать космонавтом, он работал инженером связи в Вооруженных силах ОАЭ.

Аль Неяди был выбран в 2017 году в качестве астронавта в рамках программы астронавтов Эмирейтс. В 2018 году он прошел подготовку в Российском космическом агентстве (Роскосмос) в качестве запасного члена экипажа для первого частного космического полета ОАЭ. С тех пор он совместно с НАСА и SpaceX тренировался для будущих длительных космических миссий, включая подготовку к выходу в открытый космос и пилотирование самолета Т-38 НАСА.

«Идея просыпаться каждое утро и иметь доступ к окну, похожему на купол, я думаю, буквально из этого мира», — сказал Неяди журналистам в январе. «Вы можете увидеть и просканировать весь мир за 90 минут, и это потрясающе».

«Глядя на землю, — сказал он, — у меня есть план, возможно, увидеть это на камеру». «Я хочу поделиться этим первым моментом со всеми. Надеюсь, это сработает».

Обмен местами в клубе в миссии SpaceX Crew-6 произошел в апреле прошлого года в рамках контракта 2021 года без финансирования между Axiom Space и NASA. Место на российском космическом корабле «Союз», первоначально купленном Axiom Space для одного из своих астронавтов, вместо этого использовалось для управления астронавтом НАСА. Взамен Axiom Space получила место в миссии НАСА SpaceX Crew-6. Аль Неяди был назначен в экипаж-6. Он был завершен и объявлен НАСА. В июле прошлого года.

Космонавт Роскосмоса: Андрей Федяев, специалист полета, экипаж 6

Федяев был майором ВВС России, когда его выбрали в качестве космонавта в 2012 году, а затем ушел в отставку в 2013 году, чтобы сосредоточиться исключительно на подготовке к космическим полетам.

Он второй российский космонавт, отправившийся на космическую станцию ​​​​с SpaceX в рамках длительной миссии после Анны Кикиной из Crew-5.

В январе Федяев говорил с журналистами через переводчика и сказал: «Космическое сотрудничество имеет очень долгую историю. Жизнь людей на Международной космической станции — действительно очень хороший пример того, как живут люди на Земле».

В воскресенье, 12 февраля, четыре члена экипажа отправились на двухнедельный карантин — рутинную часть подготовки к рейсу. Если графики сохранятся, миссия НАСА SpaceX Crew-6 должна стать последним запуском месяца из Флориды.

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Джейми Грох — спутниковый корреспондент Florida Today. Вы можете связаться с ней по адресу [email protected]loridatoday.com. за ней Твиттер @AlteredJamie.

26 февраля: NASA SpaceX Crew-6.