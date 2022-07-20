Sparks чествует Бритни Грейнер, раздавая обувь нуждающимся

Защитник Sparks Бритни Сайкс и кроссовки всех видов ждали Молодежь Завета в Калифорнии в понедельник днем, чтобы завершить обувную кампанию в честь Бритни Грейнер.

Переходные молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет выстроились в очередь во дворе приюта, чтобы поболтать с Сайксом и выбрать свои любимые кроссовки, подаренные Sparks в партнерстве с некоммерческой организацией. она одна. Он носит футболку с надписью «Мы БГСайкс слушал их истории и удивлял их, когда покупал обувь, собранную на протяжении всего сезона WNBA.

«Это немного преувеличение», — сказала она молодой женщине, прежде чем убедить ее примерить кроссовки.

Это то, что Гринер делала в Фениксе для Heart and Sole Shoe Drive, прежде чем российские власти задержали ее в феврале, когда она ехала в межсезонье WNBA, чтобы играть за УГМК Екатеринбург, ведущий баскетбольный клуб. Во время ее ареста в московском аэропорту российские официальные лица заявили, что нашли в багаже ​​Гринер масло каннабиса.

Матч всех звезд WNBA семь раз признавала себя виновной в перевозке этого вещества во время своего выступления в суде 7 июля, но заявила, что не ввозила его в страну с преступным умыслом, а позже представила письмо от врача, в котором говорилось, что каннабис был рекомендован для обезболивания. . Следующее заседание суда над Гренье назначено на следующий вторник. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

После ее ареста близкие Гринер и люди со всего спортивного мира провели кампанию, чтобы вернуть ее домой. Сторонники Гринер и сама звезда баскетбола предложили Белому дому договориться о сделке по ее освобождению. В этом месяце Грейнер написал письмо президенту Байдену, в котором просил его «не забывать меня и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой».

Когда 4 июля Sparks играли за Phoenix Mercury в Лос-Анджелесе, команда провела бутс-кампанию в честь Гринер. Она была наиболее известна тем, что хранила обувь в багажнике своей машины, чтобы раздать ее нуждающимся, и вдохновила Меркьюри на запуск ее ежегодной обувной кампании.

Отдавая долг сообществу, Сайкс надеется поддержать разговор о Гренье и ее щедром духе.

«Чтобы иметь возможность приехать сюда и стать партнером Hav A Sole и Covenant, иметь возможность встретиться с некоторыми действительно психоделическими детьми и просто иметь возможность уважать тот факт, что она увидела что-то в Фениксе и хотела помочь решить проблему, вы мог сделать это где угодно», — сказал Сайкс.

Охранник Спаркс сказал, что раздавать обувь нуждающимся было неприятно, потому что Грейнер все еще находится под стражей. Если подумать, Сайкс сказала, что она была возмущена, особенно обстоятельствами, приведшими к аресту Грейнера. Многие игроки WNBA выезжают за границу в праздничные дни, чтобы пополнить свой доход, как это сделала Гринер прошлой зимой.

Сайкс также сказала, что ей грустно и страшно.

«Поставьте себя на ее место. Она вдали от своей семьи. Представьте, что вы находитесь вдали от своей семьи. Представьте, что вы находитесь вдали от своей жены, — сказал Сайкс о Грейнер. — Представьте, что чувствует ее мать. Представьте, что чувствует ее семья. Это то, что вы не можете себе представить. Это то, к чему вы не можете не проникнуться сочувствием и просто попытаться что-то сделать. Просто сидеть и ничего не делать — это неприемлемо».

По словам Сайкса, один из способов помочь людям — связаться с выборными должностными лицами и призвать их добиваться освобождения Грейнера. В то время как некоторые критикуют Грейнер за нарушение местных законов, ее сторонники хотят, чтобы люди знали, кто она такая, за пределами баскетбольной площадки.

Сайкс сказал, что такие мероприятия, как кампания по продаже обуви, дают людям представление о характере Грейнера.

«Люди могут знать ее не только как имя и как баскетболистку, но и как Бритни Грейнер, почему мы любим ее и почему мы так сильно хотим, чтобы она вернулась сюда», — сказал Сайкс. «Речь идет о возвращении сообществу, о том, чтобы быть любящим другом и быть футболистом, как светлая душа. Ее сердце — это то, что привлекает вас к ней, поэтому мы хотим, чтобы она вернулась … Это не просто баскетболистка. Она человек, и она должна вернуться сюда «с нами».