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Sparks чествует Бритни Грейнер, раздавая обувь нуждающимся

20 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Защитник Sparks Бритни Сайкс и кроссовки всех видов ждали Молодежь Завета в Калифорнии в понедельник днем, чтобы завершить обувную кампанию в честь Бритни Грейнер.

Переходные молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет выстроились в очередь во дворе приюта, чтобы поболтать с Сайксом и выбрать свои любимые кроссовки, подаренные Sparks в партнерстве с некоммерческой организацией. она одна. Он носит футболку с надписью «Мы БГСайкс слушал их истории и удивлял их, когда покупал обувь, собранную на протяжении всего сезона WNBA.

«Это немного преувеличение», — сказала она молодой женщине, прежде чем убедить ее примерить кроссовки.

Это то, что Гринер делала в Фениксе для Heart and Sole Shoe Drive, прежде чем российские власти задержали ее в феврале, когда она ехала в межсезонье WNBA, чтобы играть за УГМК Екатеринбург, ведущий баскетбольный клуб. Во время ее ареста в московском аэропорту российские официальные лица заявили, что нашли в багаже ​​Гринер масло каннабиса.

Матч всех звезд WNBA семь раз признавала себя виновной в перевозке этого вещества во время своего выступления в суде 7 июля, но заявила, что не ввозила его в страну с преступным умыслом, а позже представила письмо от врача, в котором говорилось, что каннабис был рекомендован для обезболивания. . Следующее заседание суда над Гренье назначено на следующий вторник. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

После ее ареста близкие Гринер и люди со всего спортивного мира провели кампанию, чтобы вернуть ее домой. Сторонники Гринер и сама звезда баскетбола предложили Белому дому договориться о сделке по ее освобождению. В этом месяце Грейнер написал письмо президенту Байдену, в котором просил его «не забывать меня и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой».

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Когда 4 июля Sparks играли за Phoenix Mercury в Лос-Анджелесе, команда провела бутс-кампанию в честь Гринер. Она была наиболее известна тем, что хранила обувь в багажнике своей машины, чтобы раздать ее нуждающимся, и вдохновила Меркьюри на запуск ее ежегодной обувной кампании.

Отдавая долг сообществу, Сайкс надеется поддержать разговор о Гренье и ее щедром духе.

«Чтобы иметь возможность приехать сюда и стать партнером Hav A Sole и Covenant, иметь возможность встретиться с некоторыми действительно психоделическими детьми и просто иметь возможность уважать тот факт, что она увидела что-то в Фениксе и хотела помочь решить проблему, вы мог сделать это где угодно», — сказал Сайкс.

Охранник Спаркс сказал, что раздавать обувь нуждающимся было неприятно, потому что Грейнер все еще находится под стражей. Если подумать, Сайкс сказала, что она была возмущена, особенно обстоятельствами, приведшими к аресту Грейнера. Многие игроки WNBA выезжают за границу в праздничные дни, чтобы пополнить свой доход, как это сделала Гринер прошлой зимой.

Сайкс также сказала, что ей грустно и страшно.

«Поставьте себя на ее место. Она вдали от своей семьи. Представьте, что вы находитесь вдали от своей семьи. Представьте, что вы находитесь вдали от своей жены, — сказал Сайкс о Грейнер. — Представьте, что чувствует ее мать. Представьте, что чувствует ее семья. Это то, что вы не можете себе представить. Это то, к чему вы не можете не проникнуться сочувствием и просто попытаться что-то сделать. Просто сидеть и ничего не делать — это неприемлемо».

По словам Сайкса, один из способов помочь людям — связаться с выборными должностными лицами и призвать их добиваться освобождения Грейнера. В то время как некоторые критикуют Грейнер за нарушение местных законов, ее сторонники хотят, чтобы люди знали, кто она такая, за пределами баскетбольной площадки.

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Сайкс сказал, что такие мероприятия, как кампания по продаже обуви, дают людям представление о характере Грейнера.

«Люди могут знать ее не только как имя и как баскетболистку, но и как Бритни Грейнер, почему мы любим ее и почему мы так сильно хотим, чтобы она вернулась сюда», — сказал Сайкс. «Речь идет о возвращении сообществу, о том, чтобы быть любящим другом и быть футболистом, как светлая душа. Ее сердце — это то, что привлекает вас к ней, поэтому мы хотим, чтобы она вернулась … Это не просто баскетболистка. Она человек, и она должна вернуться сюда «с нами».

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