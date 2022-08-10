Splatoon™ 3: мировая премьера Splatfest для Nintendo Switch

Оформите предзаказ на бесплатную пробную версию сегодня, и она будет автоматически загружена до начала мероприятия!

Исследуйте Splatlands и ощутите вкус фантазий недавно обновленных сражений Splatfest из Splatoon™ 3 с этим предложением Splatoon 3: Splatfest World Premiere. Новичок в серии Splatoon? Не проблема! Окунитесь в учебник, чтобы изучить основы, начиная с 25 августа. Затем прогуляйтесь по Спратсвиллю и приготовьтесь к фестивалю Spratfest.

О… краткое объяснение для наших морских новичков. Вот деты — выбирайте команду Сплатфест, отвечая на старый старый вопрос — что лучше: Камень, Ножницы, Бумага? Сделайте свой ход и суперпрыжок в войне за территорию, чтобы привести свою команду к победе. Подождите… есть три команды?! Верно, на этот раз Splatfest немного отличается.

12-часовая демонстрация начнется 27 августа. С 9:00 до 15:00 по тихоокеанскому времени делайте чернила на газоне против одной команды за раз. Затем с 15:00 до 21:00 по тихоокеанскому времени примите участие в совершенно новой игре Splatfest Tricolor Turf War Battles. Этот формат 4 на 2 на 2 приносит новый вид красочного хаоса на Splatfests. Какая команда одержит верх? Командный камень, командная бумага или командные ножницы? Сообщите другим, публикуя сообщения и делясь своей лояльностью на арене.

Для участия в предложении Splatoon 3: Splatfest World Premiere вам потребуется подключение к Интернету и членство в Nintendo Switch Online. Загрузив демоверсию из Nintendo eShop, вы можете получить 7-дневную бесплатную пробную версию** для Nintendo Switch Online! Если вы в настоящее время не являетесь участником Nintendo Switch Online, не волнуйтесь, мы вас обеспечим. После загрузки демоверсии вы получите электронное письмо с кодом Nintendo eShop для бесплатной 7-дневной пробной версии Nintendo Switch Online. Код на 7-дневную бесплатную пробную версию можно использовать, когда пробная версия станет доступной для игры 25 августа.

Чтобы выкупить, введите код в Nintendo eShop, чтобы активировать бесплатную пробную версию. Даже если вы активировали предыдущую бесплатную пробную версию, вы все равно имеете право на эту пробную версию!

Предложение включает:

Новый режим Splatfest — война Tricolor Turf (битвы 4 на 2!) во второй половине Splatfest

26 видов оружия! Нацельтесь на газон с помощью совершенно нового Tri-Stringer с его взрывными стрелами, произведите фурор с помощью культового Splattershot, соревнуйтесь с Splat Roller и многое другое!

Испытательный полигон — попрактикуйтесь в использовании оружия перед битвой.

Отвечайте своей команде, делясь сообщениями и изображениями, которые другие могут увидеть на арене.

время события

Вы можете участвовать в Splatfest только в течение этого периода времени: