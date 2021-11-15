Sports Digest: Бенсон возглавляет Мэн Селтикс после Делавэра

Баскетбол

Тео Бенсон набрал 30 очков, включая зеленый свет за 55,4 секунды, а «Мэн Селтикс» улучшился до 3-1 с победой со 113-108 в воскресенье над «Делавэр Ред Котс» в игре J-лиги на выставке Expo.

Райан Арсидиконо добавил 19 очков и восемь передач, а Сэм Хаузер набрал 19 очков и семь передач. Арчидиаконо помог вырвать победу с прыжком и двумя штрафными бросками на последней минуте.

Мэн также заработал 14 очков у Джейсина Пейджа и 11 очков у Джувана Моргана и Люка Корнета.

Red Claws снова сыграют дома в четверг и пятницу против Capital City Go-Go.

хоккей

ECHL: Бывший игрок UMaine Патрик Ши заработал свой первый профессиональный гол, Джастин Браззо и Паскаль Лаберж оба забили гол и сделали результативную передачу, а Maine Mariners в воскресенье выиграли 4: 3 над Trois-Rivieres Lions на Cross Insurance Arena.

Ши во время своего дебюта в «Моряках» получил длинный пас от Келти Джери-Леон и забил в первом тайме. Мэн увеличил отрыв до 3: 0 благодаря голам Кэмерона Аскью и Браззо во втором тайме.

Сильный гол Лаберже в середине третьего матча сделал счет 4: 2.

Моряки начинают четырехматчевую поездку во Флориду во вторник против Jacksonville Iceman.

футбол

Квалификация чемпионата мира: Александар Митрович забил на 90-й минуте, приведя Сербию к победе над хозяевами Португалии со счетом 2: 1, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира в следующем году в Катаре, оставив Криштиану Роналду в опасности проиграть турнир после четырех матчей подряд.

Жеребьевки хватило на хозяев, которые в шестой раз подряд пытались пробиться на чемпионат мира.

Теперь Португалии предстоит сыграть в плей-офф, в котором примут участие девять участников группы и два победителя Лиги наций УЕФА.

• Хорватия, занявшая второе место на чемпионате мира по футболу 2018 года, вышла на турнир в следующем году, победив Россию со счетом 1: 0 в автогол с опозданием в Сплите, Хорватия.

Хорватия бомбила ворота России на протяжении всего матча, но без особого успеха, в поисках победы, необходимой для автоматического выхода в квалификационную группу H и вывода России в плей-офф.

Прорыв произошел на 81-й минуте: хорват Борна Соса сделал очень глубокий навес, увернувшись от товарищей по команде, но российский защитник Федор Кудряшов попал в сетку, пытаясь контролировать мяч.

• Вышедший на замену Альваро Мората забил поздно, когда Испания обыграла Швецию со счетом 1: 0 в Севилье, Испания, и вышла на чемпионат мира в двенадцатый раз подряд, оставив Швецию перед лицом квалификации.

Победный гол из-за штрафной забил Мората на 86-й минуте после дальнего удара Дани Ольмо в штангу.

• Защитник Джеймс Сэндс был добавлен в состав сборной США на отборочный матч чемпионата мира во вторник на Ямайке.

Соединенным Штатам будет не хватать защитника Майлза Робинсона и полузащитника Уэстона МакКинни из-за дисквалификации на одну игру. Робинсон получил две желтые карточки в матче против Мексики со счетом 2: 0 в пятницу, а МакКинни получил свою вторую желтую карточку в квалификации после того, как получил одну в первом матче в Сальвадоре 2 сентября.

Автомобильные гонки

Формула один: Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон завершил «самый тяжелый уик-энд, который у меня когда-либо был» ошеломляющей победой на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, выиграв титульный бой с Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Семикратный чемпион мира Хэмилтон обыграл Ферстаппена, несмотря на то, что стартовал с 10-го места в сетке с пенальти — в эти выходные он встретился с Хэмилтоном вторым.

Ферстаппен увидел, что его лидерство в чемпионате среди пилотов сократилось до 14 очков, а осталось три гонки.

Напарник Хэмилтона Валттери Боттас финишировал третьим, а Серхио Перес из Red Bull — четвертым.

Теннис

Финал ATP: Мощная подача и последовательная базовая игра привели чемпиона US Open Даниила Медведева к победе со счетом 6-7 (5) 6-3 6-4 над Хубертом Гуркачем в матче открытия турнира в Турине, Италия.

Медведев, чемпион в восьмерке лучших на конец года, отправил 15 эйсов и не встретил ни одного брейк-пойнта против седьмого посева Гуркача, которого он победил в пяти сетах на Уимблдоне в этом году.

Во втором матче дня чемпион 2018 года Александр Зверев выиграл, когда местный фаворит Маттео Берреттини сошел в начале второго сета из-за травмы живота. Зверев выиграл первый сет 7-6 (7), а во втором повел 1: 0.

Финал WTA: Каролина Плишкова обыграла Барбору Крейкову 0-6, 6-4, 6-4 и продолжила борьбу за место в четвертьфинале в Гвадалахаре, Мексика.

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