Теннис

Гаэль Монфис снялся с Открытого чемпионата Франции в понедельник из-за травмы правой пятки, которая потребовала небольшой операции.

Монфис, игрок с самым высоким рейтингом во Франции (22-е место), сказал, что повредил ногу после турнира «Мастерс Монте-Карло» в апреле, добавив, что он не может нормально двигаться на поле.

35-летний ветеран также отказался от участия в Lyon Open на этой неделе, который является подготовкой к турниру Большого шлема на грунте.

Открытый чемпионат Франции начинается в воскресенье.

Монфис дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции 2008 года и еще трижды доходил до четвертьфинала.

Жена Монфиса Элина Свитолина превзойдет Ролан Гаррос, трижды дойдя до четвертьфинала. Психическое напряжение привело к решению экс-третьей украинки сделать перерыв в теннисе.

В воскресенье Мунвес и Свитолина объявили, что ждут первенца, девочку, в октябре.

Женева Открытие: Доминик Тим, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции по теннису, до сих пор не одержал ни одной победы в сезоне из-за травм после очередного вылета из первого раунда своего последнего турнира перед Ролан Гаррос.

Тим, занявший 194-е место в 134-м, проиграл Марко Чеккинато 6-3 6-4.

Из-за этого поражения рекорд Тима упал до 0–5 в 2022 году, и все это на грунте. Он вернулся в апреле после 10-месячного отсутствия из-за травмы правого запястья, которая помешала ему защитить свой титул на US Open 2020.

Ранее на Центральном стадионе в Женеве Ришар Гаске обыграл Джона Миллмана со счетом 6:3 6:1 и выиграл матч второго круга у Даниила Медведева, занявшего первое место во вторник.

Занявший второе место Медведев получил студенческую карточку через шесть недель после операции по удалению грыжи. Финал состоится в субботу в Женеве, за день до старта Открытого чемпионата Франции.

СПС: Королевские турниры и турниры в Истборне освобождены от запрета ATP на игроков из России и Беларуси.

Вторжение России в Украину побудило Британскую ассоциацию лаун-тенниса и Всеанглийский клуб, принимающую Уимблдон, в апреле запретить игрокам из России и ее союзника Беларуси принимать участие в британском травяном сезоне.

ATP и WTA перехвачены в свое время.

В понедельник ATP заявила: «Квинс и Истборн будут работать в обычном режиме, предлагая полные рейтинговые очки ATP».

Руководящий орган мужского тура добавил, что проконсультировался с игроками и советами турниров. Против запрета выступили Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Мюррей, а поддержал его бывший украинский игрок Кубка Дэвиса Сергей Стаковский, который ушел в армию, когда началась война.

футбол

Англия: Английский футболист Джейк Дэниэлс заявил, что он гей, в новаторский момент мужского европейского матча.

В конце своего первого сезона 17-летний нападающий объявил себя профессиональным игроком клуба второго эшелона «Блэкпул».

«Этот сезон был потрясающим для меня на поле, — сказал он в своем заявлении, — но вне поля я скрывал свои права и то, кем я являюсь на самом деле. Я всю жизнь знал, что я гей, и теперь я чувствую, что готов выйти и быть собой.

«Это шаг в неизвестность — быть одним из первых футболистов в этой стране, заявивших о своей сексуальной ориентации».

В то время как в женском футболе участвует много известных игроков ЛГБТК +, в мужском профессиональном футболе не хватает открытых геев, и, похоже, в раздевалках наблюдается враждебное отношение.

бывший

«Рейнджерс» забили в овертайме и обыграли «пингвинов» в седьмой игре.

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