Sports Digest: «Морские псы» обыграли «Сенаторов» в девятой игре «Кастелланос» Гомера

бейсбол

Педро Кастелланос победил Гомера с тремя проходами влево от центра в конце девятого иннинга в среду вечером, подняв «Портленд Си-Догс» до победы со счетом 4: 1 над сенаторами из Гаррисберга в игре Восточной лиги на Хэдлок Филд.

Кастелланос прервал отрицательную ничью, заняв четвёртое место дома на Maine Monster. Лидерство продолжалось со счетом 1: 0 до начала девятого места, когда Джексон Клифф выстроил ведущий дубль и забил сингл Брэди Линдсли.

Джей Грум провел первые шесть подач «Портленда», сделав семь попаданий. Ударил один и прошел два. Чейз Шугарт одержал победу, несмотря на то, что допустил ничью.

колледжи

гольф: Коул Андерсон из Camden возглавляет чемпионат NCAA второй год подряд после того, как команда штата Флорида заняла второе место в региональной зоне в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида.

Андерсон, второкурсник в красной рубашке, бросил 3 из 75 и закончил игру с общим результатом за 3 дня более 219. Он разделил 19-е место и стал третьим бомбардиром семинолов.

Второкурсник Калеб Мануэль из Университета Коннектикута из Топшема не смог пройти индивидуальную квалификацию, заняв 15-е место в регионе Нью-Хейвена, штат Коннектикут. Он закрылся со счетом 2 из 72, а общий результат — 2 из 208 — на три гола позади Адриана Вагберга из Содружества Вирджинии за одно место, доступное для игроков, соревнующихся индивидуально, а не всей командой.

Чемпионат NCAA проходит с 27 мая по 1 июня в Скоттсдейле, штат Аризона.

футбол: Через несколько мгновений после того, как правление NCAA Division I отменило требования, определяющие, как футбол на конференциях может определять чемпиона, Pac-12 объявил, что отменяет формат своего дивизиона на следующий сезон.

Pac-12 теперь будет соответствовать командам с самым высоким процентом побед в конференциях в титульном матче после 11 сезонов, когда победители Северного и Южного дивизионов совпадали друг с другом.

Ожидается, что последуют и другие конференции, в первую очередь конференция Атлантического побережья с участием 14 команд. ACC планирует внедрить новую модель планирования к 2023 году.

Предварительные правила NCAA для футбольных конференций, которые хотят сыграть в чемпионате, разбивают его на секции, если они не могут сыграть в полной таблице лиги.

футбол

Европейская лига: 42-летнее ожидание «Айнтрахтом» Франкфурта титула чемпиона Европы закончилось победой со счетом 5:4 над «Рейнджерс» в серии пенальти в финале Лиги Европы в Севилье, Испания.

Рафаэль Буре реализовал решающий пенальти после того, как Кевин Трапп парировал удар Аарона Рэмси, что принесло немецкому клубу первый европейский титул после Кубка УЕФА 1980 года, который предшествовал им в Лиге Европы. Победа также гарантирует Франкфурту первое появление в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Джо Арибо вывел «Рейнджерс» вперед на 57-й минуте, Бери сравнял счет с Франкфуртом на 69-й минуте.

Теннис

Женева Открытие: Действующий чемпион Каспер Рууд вышел в четвертьфинал в Швейцарии.

Радд, занявший второе место, обыграл Бенуа Байера со счетом 6:3, 6:1, чтобы подтвердить свой статус фаворита, чтобы сохранить свой титул после победы над Даниэлем Медведевым во вторник Ришаром Гаске.

Езда на велосипеде

Джиро д’Италия: Авария с просекко Флинна во время празднования его исторической победы на этапе вынудила Беньяма Гирмая отказаться от участия в гонке.

Эритрейский гонщик стал первым темнокожим африканцем, выигравшим этап Гранд-тура, когда он победил Матье ван дер Поэля в спринтерской гонке до финиша на 10-м этапе во вторник. Но его пришлось доставить в местную больницу после того, как он получил травму, когда Флинн Просекко всадил ему левый глаз во время празднования дефиле.

• Альберто Дайнизи стал первым итальянским гонщиком, выигравшим этап в гонке этого года. Он добился победы в спринте на 126-километровой ровной дистанции в среду из Сантарканджело-ди-Романья в Реджо-Эмилию, а Хуан Педро Лопес сохранил за собой розовую майку в качестве капитана.

Автомобильная гонка

Формула один: Формула-1 решила не заменять Гран-при России, который был отменен после вторжения России в Украину.

Объявление сократило текущий сезон с 23 гонок до 22, столько же, сколько и в прошлом году.

Гонка в Сочи, первоначально запланированная на 25 сентября, была исключена из календаря на следующий день после вторжения России в Украину.

Несколько городов предложили провести гонку, но правила доставки, логистические расходы и транспортные расходы в сезон, когда у команд ограниченный бюджет, делают это очень сложным.

футбол

НФЛ: «Филадельфия Иглз» усилила свой юношеский состав, подписав годичный контракт с полузащитником-ветераном Джеймсом Брэдбери.

Брэдбери, выигравший Pro Bowl в 2020 году, был уволен New York Giants 9 мая из-за зарплаты. Максимальная сумма составила бы 21,9 миллиона долларов.

Сообщается, что новая сделка с Bradberry стоит 7,5 миллиона долларов, включая гарантированные 7,25 доллара.

• В первом сезоне «Лос-Анджелес Чарджерс» продолжили восстанавливать оборону, подписав защитника Моргана Фокса.

Фокс вступит в свой седьмой год в лиге. Первые пять сезонов он провел в «Рэмс» (2016–20), а в прошлом году перешел в «Каролина Пантерз».

Самый продуктивный сезон для Фокса был в 2020 году, когда тренер «Чарджерс» Брэндон Стейли был координатором защиты «Рэмс». У Фокса было шесть высокопоставленных мешков и девять попаданий квотербеков.

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