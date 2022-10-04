Sports Digest: Российский суд назначил дату рассмотрения апелляции Бритни Гренье на 25 октября

Баскетбол

Российский суд назначил 25 октября дату, когда звезда НБА Бритни Гренье подаст апелляцию на ее девятилетний тюремный срок за хранение наркотиков.

Грейнер, восьмизвездочный центрфорвард команды WNBA Феникс Меркьюри и двукратный олимпийский чемпион, была осуждена 4 августа после того, как полиция заявила, что в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены вейп-пакеты с маслом каннабиса.

Московский районный суд заявил, что рассмотрит ее жалобу.

Грейнер признала, что пакеты были у нее в багаже, но показала, что она непреднамеренно упаковала их в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания под присягой, что ей прописали каннабис для снятия боли.

Приговор к девяти годам тюремного заключения был близок к максимальному сроку в 10 лет, и после осуждения адвокаты Гренье утверждали, что приговор был чрезмерным. По их словам, подсудимые по аналогичным делам получили в среднем около пяти лет, причем около трети получили условное помилование.

колледжи

футбол: Тренер из Алабамы Ник Сабан говорит, что квотербек Брайс Янг «день за днем» вывихнул плечо.

Сабан сказал, что у него нет существенной информации о статусе победителя Хейсмана в прошлом сезоне. В субботу вечером Crimson Tide с лучшим посевом встретится с Texas A&M.

«Нет обновлений о Брайсе», — сказал он. «Он получил небольшую травму плеча. Это не долговременная травма».

Сабан говорил перед тренировкой и закрыт для СМИ.

• Тренер из Теннесси Джош Хаббл сказал, что Седрику Тиллману сделали операцию, чтобы ускорить восстановление после травмы.

Выпускник ростом 6 футов 3 дюйма и весом 215 фунтов повредил левую лодыжку в поражении Теннесси от Акрона и не участвовал в победе Фоллс над Флоридой 24 сентября. Конференция) Посещение № 25 СМЛ (4-1, 2-10) в субботу.

«Посмотрим, где он», — сказал Хебель о Тиллмане. «Он был ограничен, но сегодня он немного изменился. Мы продолжим следить за тем, как он будет разворачиваться на этой неделе, и посмотрим, где мы находимся».

• Райан Линдли, бывший капитан «Сан-Диего Стэйт», был нанят в качестве тренера квотербеков в своей альма-матер через два дня после увольнения координатора нападения Джеффа Хеклински.

Большой теннис

Кубок Билли Джин Кинг: Лучший посев Ига Свиятек не будет играть в Кубке Билли Джин Кинг и пожаловалась, что турнир должен начаться сразу после финала WTA.

«Я разочарован тем, что руководящие органы тенниса не пришли к соглашению по такому базовому календарю, как календарь турниров, который дает нам только один день, чтобы путешествовать по миру и менять часовой пояс», — написал Святек в социальных сетях. СМИ. «Эта ситуация небезопасна для нашего здоровья и может привести к травмам».

Финал WTA, который завершает сезон женского теннисного тура и предназначен для восьми лучших игроков в одиночном разряде и восьми лучших команд в парном разряде, пройдет в Форт-Уэрте, штат Техас, с 31 октября по 7 ноября. Кубок Билли Джин Кинг, организованный Международной федерацией тенниса, пройдет в Глазго, Шотландия, с 8 по 13 ноября.

АГЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ: Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакова вышла из позднего сета, чтобы победить Мэдисон Киз 5-7, 6-3, 6-3 в первом раунде в Остраве, Чехия.

гольф

Читательский кубок: Крупнейшее событие команды по гольфу прибывает в Италию, и оргкомитет Кубка Райдера обеспокоен тем, что местные жители могут пропустить вечеринку.

По словам Джан Паоло Монтале, бывшего тренера национальной сборной Италии по волейболу, который является местным организатором, около 90% билетов, проданных на данный момент на соревнования 2023 года между США и Европой в клубе Марко Симоне под Римом, достались иностранцам. Исполнительный директор Комитета.

По цене 975 евро (950 долларов США) за билет, полное распределение абонементов с 29 сентября по 29 октября. Билеты на мероприятие 1, 2023 год распроданы за семь часов.

Хотя Ryder Cup Europe не раскрыл точных цифр, было сказано, что это был самый продаваемый абонемент на это мероприятие в Европе.

В настоящее время проводится голосование по продаже ежедневных общих входных билетов, которые составляют большинство билетов.

хоккей

НХЛ: Ожидается, что голкипер Кэм Тэлбот не будет выступать за «Оттаву Сенаторз» через 5-7 недель из-за того, что команда описывает как травму верхней части тела.

Сначала сенаторы изо дня в день звонили Талботу, который, как они надеялись, получил легкую травму. Вместо этого теперь ожидается, что он пропустит как минимум первый месяц сезона НХЛ.

Оттава заявила, что вратарь Магнус Хеллберг уступает из «Сиэтл Кракен», объявив об ожидаемом отсутствии Талбота. Хельберг, выступавший за Швецию на Олимпийских играх в Пекине, мог разделить время с соотечественником Антоном Форсбергом во время отсутствия Талбота.

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В отчете говорится, что злоупотребления в женской футбольной лиге носили систематический характер.

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