Sports Digest: Castellanos повышен до Worcester, Sea Dogs получает игроков из Гринвилля

бейсбол
Угловой игрок Алекс Бинелас и Кэтчер Стивен Скотт были переведены в класс А Гринвилля Portland Sea Dogs, а квотербек Педро Кастелланос был переведен из Sea Dogs в Triple-A Worcester, поскольку Boston Red Sox в пятницу несколько раз переезжали в состав малой лиги.
Бинелас был одним из двух потенциальных клиентов, полученных из Милуоки в результате обмена Хантера Ренфро-Джеки Брэдли-младшего. в прошлом сезоне вместе с одним из своих новых товарищей по команде в Sea Dogs, Дэвидом Хэмилтоном. В третьем раунде Луисвилля на прошлогоднем драфте Бинелас набрал 0,245 с 14 хоум-ранами, 43 ИКР и 8 перехватами в 58 играх за Гринвилл, с 0,35 в процентах и 0,495 замедления.
Скотт, который был выбран Вандербильтом в 10-м раунде в 2019 году, в прошлом сезоне использовался в основном как игрок с низов и защитник, но в этом году он стал эксклюзивом. Он достигает 0,188 с 0,305 OPS и 0,336 медленным соотношением.
Кастелланос лидировал в «Морских псах» с восемью хоум-ранами, 18 дублями и 42 ИКР, а также средним показателем 0,279, 0,303 OPS и замедлением 0,463.
• Кай-Вэнь Тенг сильно пострадал в седьмом иннинге, а «Ричмондские летяги» выиграли у Майкла Джильотти и Фрэнки Тостадо в пятничной победе над «Морскими псами» со счетом 6:1 в Ричмонде, штат Вирджиния.
Главный сингл Тайрека Рида на седьмом месте и дубль Коула Коттама на девятом были единственными хитами Портленда.
Факультеты: Техасский игрок Эван Мелендес был награжден Золотыми шипами как лучший игрок-любитель в США.
Мелендес, новичок в красном, возглавил Техас со средним показателем 0,387 и возглавил страну с 32 Хомерами и 94 ИКР.
плавание
Мировой чемпионат: Кэти Ледеки увеличила свой рекорд по количеству медалей, а Австралия установила мировой рекорд в смешанной эстафете вольным стилем на 400 м в Будапеште, Венгрия.
Американская звезда Ледеки получила награду Финал 800 м вольным стилем в пятый раз в мире для достижения своей четвертой цели подряд 400/800/1500 тройной в случае. Она показала результат 8 минут 8,04 секунды, опередив конкурентов более чем на 10 секунд. Это ее 19-е и 4-е золото Lidecie на этой неделе. Ее 22 медали – это наивысший показатель по плаванию в истории чемпионатов мира. Только у Майкла Фелпса, выигравшего 26, больше.
Австралийская смешанная эстафетная команда Джек Картрайт, Кайл Чалмерс, Мэдисон Уилсон и Молли О’Каллаган Она показала 3:19,38 в забеге на 400 метров, что на две сотые секунды меньше рекорда, установленного Соединенными Штатами. В последних владениях Кванджу, Южная Корея, июль 2019 года.
Большой теннис
Истборн Интернэшнл: Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова вышла в свой первый финал на траве за четыре года, победив Беатрис Хаддад Майю со счетом 7-6 (5), 6-4 в Истборне, Англия.
Квитова встретится с действующей чемпионкой Еленой Остапенко. Латвия победила Камилу Гиорги с восьмым посевом и 12-м посевом 6-2 6-2.
В мужском зачете Тейлор Фриц, занявший третье место, в финале встретится с Максимом Крисси. Фриц обыграл действующего чемпиона Алекса де Минора 6-1, 6-7 (5), 6-3 после того, как Крисси переиграла британца Джека Дрейпера со счетом 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3.
Чемпионат Майорки: Стефанос Циципас вышел в финал, победив Бенджамина Понци в двух сетах в Пальме, Испания.
Циципас встретится с Роберто Баутиста Агутом, который победил Антуана Пелье 7-6(5), 6-2.
ОТКРЫТИЕ БАД-ХОМБУРГА: Бьянка Андрееску вышла в свой первый финал более чем за год после того, как Симона Халеп снялась перед финалом Bad Homburg Open в Германии из-за травмы шеи.
Андрееску сыграет с Каролиной Гарсией, которая обыграла Ализе Корне со счетом 7-6 (9), 3-6, 7-5.
Автомобильные гонки
НАСКАР: Рики Стенхаус-младший объявил о продлении контракта на несколько лет, чтобы продолжить выступать в JTG Daugherty Racing.
Заняв 47-е место в Chevrolet в начале сезона 2020 года, Стенхаус выиграл Daytona 500 в своей первой гонке и занял 26 место из 15.
футбол
Англия: Бывшая звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ушел с поста тренера по дерби после 18 месяцев работы, и в тот же день клуб, похоже, решил свои финансовые трудности.
Дерби перешел в администрацию в начале прошлого сезона из-за нарушения им правил учета и получил 21-очковый вычет в турнирной таблице. В конечном итоге команда вылетела из турнира и перешла в третий уровень Англии — Первую лигу.
дзюдо
Бойкот Украина: Украина начала бойкот международных соревнований по дзюдо, потому что сборная России была допущена к соревнованиям, когда в пятницу в Улан-Баторе, Монголия, начались олимпийские отборочные соревнования.
Дзюдо — один из немногих олимпийских видов спорта, в котором россияне все еще могут соревноваться, хотя они должны делать это без их ведома и официально представлять Международную федерацию дзюдо. Это противоречит пожеланиям Международного олимпийского комитета, который рекомендует исключать спортсменов из России и ее союзника Беларуси после российского вторжения в Украину.
До этой недели Россия избегала международных соревнований по дзюдо, ссылаясь на то, что Международная федерация дзюдо назвала проблемами «логистики и безопасности», но она выставила 24 спортсмена на турнир Большого шлема в Монголии, который начался в пятницу. Это первое соревнование, которое засчитывается для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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