Spotify делает подкасты без возможности пропуска, вставляя их в приложение.

Новые интерактивные рекламные карточки Spotify. рисунок : Spotify

Те из нас, кто слушает серийные подкасты, знают, как проходят тренировки по рекламе. Прямо перед, во время или после шоу появится короткий аудиоклип, который расскажет вам о революционном продукте, услуге или продаже. Некоторые из вас могут пропустить особенно длинную рекламу или вы можете быстро пропустить все объявления. Тем не менее, я Это будет непросто сделать на Spotify Больше.

Гигантский бег заявление Новые карточки с призывом к действию для рекламных подкастов в четверг. Концепция проста. Когда вы запускаете рекламу в подкасте, внизу появляется небольшая карточка с нажимаемыми кнопками, которые позволяют пользователям больше узнать о бренде, продукте или услуге. Об этом говорится в объявлении или совершается прямая покупка. с сайта рекламодателя. Оба Бесплатно и платно Пользователи увидят карты, которые теперь доступны.

Spotify сообщил Gizmodo в четверг, что карточки с призывом к действию будут доступны в приложениях для настольных компьютеров, мобильных устройств и планшетов, но не в веб-браузерах.

Некоторые из вас могут задаться вопросом: «Что происходит с карточками, если приложение работает в фоновом режиме, когда мой телефон заблокирован, или когда я делаю что-то еще на своем устройстве?» Не волнуйтесь, Spotify не будет мечтать оставить вас в стороне, особенно делать что-то во время прослушивания подкаста, например мыть посуду во время прослушивания подкаста. Счастливый час поп-культурыВ моем случае это обычное дело.

G / O Media может получить комиссию Save $120 Cellular Apple Watch Series 7 Stream music, podcasts, and audiobooks on the go.

Stay connected to family and friends with calls, texts, and email, even when you don’t have your phone.

In fact, that’s currently why remembering a promo code, product name, or link mentioned in a podcast ad can be complicated, Spotify maintains.

As explained by the company, the call-to-action cards pop up again for users who listened to them when they’re exploring the app to make it easier for them to remember and interact with the ad they heard. For instance, the cards will appear when you check out a specific podcast episode or visit show’s page in the app.

“With the launch of this new ad experience, we’re making podcast ads interactive for the first time, transforming the format from something that can only be heard, into an experience that you can also see — and, most importantly, click,” Spotify said in a Анонс новостей.

Согласно Spotify, его карточки с призывом к действию показали положительные результаты в недавних тестах, увеличив количество посещений сайта вдвое по сравнению с некликабельной рекламой в подкастах. Три компании — Ulta Beauty, Athletic Greens и Squarespace — уже зарегистрировались в качестве первых пользователей.

Новые интерактивные карты Spotify — это еще один пример стремления компании монетизировать подкасты и сделать свое приложение более удобным для продавцов. За последние полтора года компания приобрела гиганта подкастов. Громкоговоритель Чтобы лучше настроить таргетинг рекламы в реальном времени на слушателей и запустить домен Функция пробуждения слова («Привет, Spotify»), чтобы открыть дверь к большему количеству голосовой рекламы.

Как платный пользователь Spotify и сильный слушатель подкастов, на мой взгляд, 2021 г. Spotify завернутый По крайней мере, у меня смешанные чувства по поводу новых форматов рекламы офферов. . Хотя я понимаю, что подкасты нуждаются в рекламных спонсорах, и я был бы в ужасе, если бы некоторые из моих любимых подкастов исчезли из-за отсутствия финансирования, в течение многих лет Spotify был тем местом, где я мог уйти от тяжелой и надоедливой рекламы. (Instagram, например, показывает мне рекламу, как будто это горячий кроссовер.)

Однако, если Spotify непреклонен в размещении рекламы на своей платформе, я в игре. Они молоды, не следуй за мной Повсюду, и поддерживать контент, который мне действительно нравится. Это могло бы быть и хуже.