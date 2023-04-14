Spotify отказывается от Heardle менее чем через год после его покупки

Сообщение гласит: «Спасибо, что играете с Хердлом, но, к сожалению, мы вынуждены попрощаться». «С 5 мая Хердл больше не будет доступен».

Скриншот: Эмма Рот/Грань

Хотя черпают вдохновение из Уордл Игра в угадывание слов, которая покорила Интернет препятствие Он по-прежнему довольно уникален и служит интересным способом проверить свои знания в области музыки. Игра дает вам шесть попыток угадать название песни, слушая все более длинные фрагменты трека.

Если вы не знаете имя сразу, вы можете продолжать слушать, пока не сможете его идентифицировать. Чем раньше вы сможете угадать песню, тем лучше ваш счет. Как только вы угадаете песню (или сдадитесь), препятствие Это дает вам ссылку для прослушивания трека на Spotify.

Об этом заявил официальный представитель Spotify Грей Манфорд в заявлении, отправленном по электронной почте. край.

Spotify говорит, что у вас есть время до 4 мая, чтобы сфотографировать свою статистику, если вы хотите сохранить ее как память о недолговечной игре. Когда у тебя есть Spotify препятствие В прошлом году было сказано, что в игру играют миллионы игроков, но, возможно, сейчас в игру играет меньше пользователей из-за ажиотажа вокруг нее. Газета «Нью-Йорк Таймспринадлежащий Уордл умер немного.

Отключение его, вероятно, также связано с тем, что Spotify никогда не был интегрирован препятствие в его применении. если препятствие Если бы он был более доступен для пользователей, чем отдельный веб-сайт, он, вероятно, продолжал бы существовать.