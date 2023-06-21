Spotify пересматривает дизайн своего настольного приложения

Spotify официально объявил о редизайне своего настольного приложения, целью которого является облегчить доступ к подробной информации о песне или подкасте, которые вы сейчас слушаете, и дать вам новые способы организации ваших плейлистов и другого контента. в соответствии с Сообщение в блоге опубликовано вчера Изменения, которые Spotify называет «одним из самых больших нововведений», начнут распространяться на «всех пользователей настольных компьютеров по всему миру», начиная с этой недели.

Самое большое изменение, которое вы, вероятно, заметите после обновления, — это боковая панель «Ваша библиотека» в левой части экрана. Вместо отображения простого текстового списка плейлистов интерфейс теперь включает цветные значки. Он также отображает недавно воспроизведенных исполнителей и альбомы для быстрого ознакомления, а также списки воспроизведения. Вы можете свернуть боковую панель, чтобы увидеть только эти значки, или развернуть ее, чтобы увидеть название каждой записи и даже дополнительные сведения, например, когда она была запущена в последний раз. Или, если вы просто хотите видеть текст без значков, перейдите в настройки Spotify и выберите параметр «Использовать макет встроенной библиотеки».

Старый интерфейс Spotify, каким он показался мне в прошлом месяце (слева/вверху), по сравнению со скриншотом нового интерфейса компании (справа/внизу).

Вы можете отфильтровать боковую панель «Ваша библиотека», чтобы отображать только исполнителей, альбомы или списки воспроизведения, используя значки вверху, и есть окно поиска для поиска конкретно в вашей собственной библиотеке, вместо того, чтобы искать весь Spotify с помощью основного инструмента поиска. Сообщается о пользователях Видя, что похожий интерфейс появляется уже несколько недель, похоже, что Spotify объявил о Функция выйдет в начале апреля.

Между тем, справа от экрана Spotify добавляет представление «Сейчас исполняется», которое показывает воспроизводимую в данный момент песню или подкаст вместе с дополнительной информацией. Это могут быть даты гастролей или товары для музыкальных исполнителей, сценарии или описания эпизодов подкастов. В правой части интерфейса я раньше показывал Spotify, что слушают ваши друзья, но теперь это скрыто за значком «Друзья» в правом верхнем углу экрана. READ Alienware празднует свое 25-летие, представив революционный модернизированный игровой компьютер

Официальный запуск нового интерфейса происходит, когда Spotify готовится к более существенному обновлению своего сервиса. На этой неделе, Блумберг упомянул Что служба потокового аудио готовится к запуску новой, более премиальной категории, которая, наконец, может добавить поддержку долгожданной функции потоковой передачи HiFi.