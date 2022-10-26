Spotify хочет получить доступ к аудиокнигам, но говорит, что Apple уже в пути

Spotify сообщил, что Apple в середине сентября согласилась обновить аудиокнигу. Через несколько дней Spotify запустил эту функцию, объявив о доступности 300 000 наименований.

Марк Махани, аналитик с Уолл-стрит, который отслеживает Spotify для инвестиционного банка Evercore ISI, тестирует новый сервис аудиокниг. Он нашел это громоздким, требуя от него ввести свою платежную информацию, хотя у Spotify она уже была. Он пожаловался Полу Фогелю, финансовому директору Spotify, по электронной почте.

«Почему так плохо?» — написал мистер Махани. — А ты можешь починить?

Когда позже Spotify прислал обновление для приложения с функциями, не связанными с аудиокнигами, Apple отклонила его. Рецензенты App Store сообщили Spotify, что просмотр ранее одобренных аудиокниг нарушает правила, требующие, чтобы приложения использовали платежную систему Apple для разблокировки новых функций, согласно Spotify.

Мистер Команда Зичерман изменил электронную почту, которую будут получать клиенты, и удалил ранее включенную кнопку «Купить». Они заменили его электронным письмом, которое давало клиентам ссылку для просмотра названий аудиокниг Spotify.

Через несколько дней Apple отказалась изменить Spotify, заявив, что предлагать покупателям кнопку для получения электронного письма о других вариантах покупки будет нарушением правил App Store. Представитель Apple сказал, что у Spotify также была несогласованность во внешней ссылке в его приложении, из-за которой люди отправлялись на другой веб-адрес, чем тот, который был одобрен Apple. Spotify сообщил, что ссылка не имеет ничего общего с аудиокнигами и что проблема устранена.

Г-н Зайхерман сказал, что его команда проконсультировалась с юридическим персоналом Spotify, прежде чем принять решение об исключении этапа электронной почты из процесса создания аудиокниги. Вместо этого они просили слушателей перейти на сайт Spotify, чтобы купить книгу.

«То, что мы имеем сейчас, на самом деле является тупиком», — сказал г-н Зайхерман.

В понедельник Spotify сообщил, что Apple отказалась от переделки последней версии Zeicherman. Он и команда дизайнеров, инженеров и юристов работали до раннего утра вторника над четырьмя другими вариантами. Они изучили веб-сайт Spotify и инструкции для получения дополнительной информации об аудиокнигах и возложили ответственность за выход в Интернет на клиентов и выяснение того, как совершить покупку. Spotify сообщил, что изменения были одобрены Apple.

На целевой странице теперь написано: «Вы не можете покупать аудиокниги в приложении». «Мы знаем, что это не идеально».