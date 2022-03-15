Square Enix подробно рассказывает о текущих проблемах и будущем нового Switch Racer Chocobo GP

Милый гонщик Final Fantasy Чокобо ГБ Он появился на Nintendo Switch на прошлой неделе, и, хотя у него есть солидная механика гонок на картинге, фанаты выразили обеспокоенность по поводу призовой карты игры, которая служит сезонным пропуском.

В этом смысле это не ваш традиционный картинговый гонщик, так как вы можете разблокировать все с относительной легкостью. Теперь дело дошло до того, что команда выпустила длинное сообщение для японских игроков, в котором объяснила, чего ожидать от Chocobo GP в будущем, а также некоторые действия, которые уже были предприняты.

Продюсер игры Хиронори Окаяма упомянул, как команда учитывает отзывы игроков:

«Мы также получили много комментариев о том, как мы можем предоставить дополнительные DLC. Мы очень серьезно относимся к этому и будем продолжать делать все возможное, чтобы предоставлять обновления, которые удовлетворят всех, кто покупает».

Пользователь Reddit Sat-AM Поделитесь грубым переводом Google этого последнего обновления в сабреддите Nintendo Switch. Вот полная информация:

1. Они хорошо осведомлены об устранении проблем в Интернете и работают над ними.

2. Они разослали 500 мифрила и снизили требования к опыту для прохода в качестве извинения перед игроками, а это означает, что сниженные требования к опыту могут быть не такими, как в будущих проходах. Если у вас достаточно опыта, чтобы быть на более высоком уровне, ваш уровень будет повышен автоматически.

3. Основные обновления и изменения будут сопровождаться сезонными изменениями, поэтому, скорее всего, в будущем для первого сезона изменений не будет.

4. Будущие сезоны будут включать в себя двух новых персонажей (один на следе и один для поколения).

5. «Предметы, добавленные в магазин Гил, будут добавляться каждый раз, когда сезон повторяется». Похоже, они сохранят персонажей Гил, купленных в магазине Гил, для будущих сезонов, но это также может означать, что они планируют в конечном итоге повторять сезоны.

6. Персонажи на карте могут быть доступны для покупки «вживую» за мифрил или гил после того, как карта будет сыграна.

7. Новые турниры будут доступны игрокам как в полной, так и в облегченной версиях во втором сезоне.

8. В середине сезона появится больше предметов из мифрилового магазина (мода и фоновая музыка).

9. В настоящее время Mythril можно получить только с помощью бонуса за вход, но, начиная со 2-го сезона, он также будет бонусом за успех.

10. Во втором сезоне произойдут изменения баланса, в том числе изменения персонажей и базовой механики. Однако до этого они ничего не трогают, если только оно не сломано настолько, чтобы нуждаться в немедленном ремонте.

11. Они учитывают отзывы игроков о DLC/микротранзакциях при планировании будущих обновлений.

12. Кажется, их в первую очередь интересует способность среднего игрока достичь уровня 100 (из 200) за два месяца.

13. Текущий прирост опыта был сбалансирован таким образом, что игроки с соотношением выигрышей/проигрышей 1:1 в режиме GP получат примерно 1 уровень за каждый режим GP, сыгранный с помощью наклеек, предоставленных пропуском. Строка после («Таким образом, наша новая основная политика заключается в создании среды, в которой легко получить дополнительных персонажей, просто купив версию продукта») означает, что они в основном находят это удобным и, вероятно, сохраняют скорость получения опыта для пропуска. .

14. В магазин Mythril поступит больше видов косметики / фоновой музыки, а карта станет наградой высокого уровня.

15-й. Изменения в версии Lite заключаются в том, чтобы «облегчить распространителям видео проведение мероприятий», поэтому это может указывать на то, что они могут разрешить игрокам Lite доступ к меню хоста, где «события», вероятно, относятся к турнирам. Однако это может также относиться к разрешению сетевой игры для не-GP или к чему-то совершенно другому.

ничего

引 き 続 き 、 皆 様 か ら の ご 意見 ご 要 望 も お 待 ち し お り す。 pic.twitter.com/c9lfCdrbvg— チ ョ コ ボ GP 公式 (Chocobo_GP) 11 марта 2022 г.

Мы обязательно сообщим вам, если Square Enix в конечном итоге поделится дополнительной информацией на английском языке. Вы можете узнать больше о проблемах с сезонным абонементом в игре в нашем предыдущем материале:

Что вы думаете о Chocobo GP на данный момент? Вы надеетесь, что опыт улучшится в будущем? Оставьте комментарий ниже.