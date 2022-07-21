Square Enix продает фигурку Cloud Strife… это тоже NFT

Герой Final Fantasy VII Клауд Страйф увековечен в новой фигурке, посвященной 25-летию… которая также поставляется с NFT.

Square Enix объявила, что следующая статуя облака раздора Он будет включать в себя NFT как часть покупки — с использованием блокчейна в качестве цифрового сертификата подлинности, а также «цифровой копии формата».

Описание гласит: «Выпуск Digital Plus Edition представляет собой комбинацию физических фигурок с одной обменной картой для погашения цифрового сертификата подлинности и цифровой версии фигурки». И цифровой сертификат подлинности, и цифровая копия номера управляются технологией блокчейна, известной как NFT. Цифровой сертификат подлинности обеспечивает доказательство подлинности вашей первоначальной покупки персонажа».

«Цифровой версией формата можно наслаждаться на своем смартфоне или компьютере через специальный веб-сайт», — добавили они.

Как вы будете наслаждаться своим внешним видом через смартфон или ПК? Будет ли это в 3D-рендеринге? JPEG? Кто знает. Но вам придется зарегистрироваться на платформе Enjin NFT, чтобы узнать.

Сам внешний вид стоит 159,99 долларов и уже доступен для предварительного заказа. Его запуск запланирован на ноябрь 2023 года вместе с обменными билетами на цифровую копию и сертификатом подлинности.

Кроме того, Square Enix прикрепит NFT к некоторым своим торговым карточкам. согласно с cnetВ следующем году компания выпустит набор коллекционных карточек Final Fantasy VII со стандартными комплектами NFT. Любой, кто приобретет пакеты торговых карт, сможет выкупить цифровую копию, существующую как NFT.

Тем не менее, поклонники и критики NFT не слишком довольны.

Это действительно иронично, что Клауд занимается спасением планеты, однако Square Enix действительно имеет наглость нанести удар по его новому персонажу. pic.twitter.com/XgNyDnkLmR — Марси🌹 (@MarcelinaRose_) 21 июля 2022 г.

Будут ли NFT действительно хорошей альтернативой старому сертификату подлинности? И как вы все равно можете наслаждаться NFT? Думаю, в следующем году узнаем.

Хотите узнать больше о Final Fantasy VII Remake Intergrade? Ознакомьтесь с нашим обзором DLC Intermission и узнайте, почему они предпочитают Юффи Сиду и Винсенту.

Райан Листон — развлекательный журналист и кинокритик IGN. вы можете следовать за ним Твиттер.