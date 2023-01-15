Stadia Controller получает сертификацию Bluetooth перед исправлением

Google полностью одобрил поддержку Bluetooth новым контроллером Stadia в преддверии предстоящего обновления.

В то время как служба потоковой передачи игр Google должна быть закрыта в течение нескольких дней, увлеченная команда Stadia усердно работала над некоторыми окончательными проектами. В пятницу Stadia выиграла последний матч».червячная игракоторая является внутренней тестовой игрой, которую Google использовал для тестирования сервиса на протяжении многих лет.

Кроме того, поклонники Stadia также просили Google упростить использование их любимого контроллера Stadia с другими устройствами. Всегда можно было подключить контроллер Stadia к телефону или компьютеру, чтобы использовать его, но беспроводная игра была ограничена эксклюзивным подключением Stadia к Wi-Fi. Чтобы решить эту проблему, Google расширяет возможности Bluetooth контроллера Stadia, позволяя использовать его в качестве игрового контроллера Bluetooth.

Компания владеет уже объявлено Патч для контроллера Stadia будет доступен в ближайшие дни, а это значит, что команда добилась большого прогресса за последние несколько месяцев. Важно отметить, что добавление поддержки Bluetooth включает в себя больше, чем просто включение соответствующей технологии. Существует также процесс сертификации, который необходимо пройти как для новых, так и для старых устройств.

Субботний вечер, Google Stadia Controller Он получил новое разрешение От Bluetooth Special Interest Group для использования в качестве беспроводного контроллера. Список также включает подсказки о том, как команда Stadia смогла добавить в консоль полную поддержку беспроводной связи.

В частности, есть ссылка на «поддержку профиля HoGP BLE для контроллера Stadia». Сокращение от «HID over GATT Profile», HoGP BLE означает, что консоль Google будет обмениваться данными через Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи нажатия кнопки. В листинге также говорится, что контроллер совместим с Bluetooth 5.0.

Завершив эту сертификацию, мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы консоль Stadia стала великим пробным камнем игровой истории, которым можно будет пользоваться долгие годы.

Подробнее о Стадии:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: