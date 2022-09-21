Star Citizen собрал более полумиллиарда долларов

картина : Империум Облако

Звездный гражданин, видеоигра, которая существует вечно, впервые была представлена ​​миру в 2012 году в ходе кампании на Kickstarter, которая собрала 2,1 миллиона долларов. В последующее десятилетие, с объявлениями о подпредметах, юнитах, внутриигровой экономике, многих других функциях и недоработанных идеях, игра, казалось, и близко не приблизилась к фактическому выпуску.

Однако единственное, чего я добился, — это заработал немного денег. много денег. Как мы упоминали ранее сегодня В этом постеОфициальный трекер «денежного пула» игры на ее веб-сайте только что перешагнул отметку в 500 миллионов долларов, и на момент публикации это 500 089 473 доллара от 4 096 539 сторонников.

Полмиллиарда долларов. Видеоигра, которая разрабатывалась более десяти лет. Пять лет назад это был момент, когда я начал задумываться о будущем игры, задаваться вопросом, насколько она близка к «завершению», или шутить. Но мы в 2022 году, и сейчас все это печально. К настоящему времени они могли бы завершить целую трилогию этих игр, если бы у них была хоть капля надлежащего управления, кто-то в команде, способный отделить безграничные амбиции игры от того, что было технически осуществимо в то время или даже сейчас.

Звездный гражданин Но вот что это такое, поэтому вместо этого я напомню вам этот трейлер, выпущенный в 2015 году, когда Обама был еще президентом, а этот сайт принадлежал Gawker Media:

Марк Хэмилл в роли старика из 42-й эскадрильи — официальный фильм Star Citizen

А теперь, чтобы представить течение времени в дополнительном контексте, я перечислю некоторые другие видеоигры, которые были анонсированы в 2012 году.

G/O Media может получить комиссию 10 долларов или больше Скромный набор — набор «Звездный свет» Выгода от Детского фонда Starlight

За 10 долларов и более вы можете помочь детям в больнице получить доступ к видеоиграм, а также приобрести отличные игры для себя, включая Lego Star Wars — The Complete Saga.