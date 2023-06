Star Wars: DLC Sith Lords для KOTOR II было отменено для Nintendo Switch

Помните запланированное обновление DLC для Star Wars Knight of the Old Republic II? Ну, он больше не приходил.

В обновлении от разработчика Aspyr в социальных сетяхкоманда объявила, что DLC «Повелители ситхов» не будет продвигаться вперед:

Мы хотели бы поблагодарить сообщество KOTOR за их огромную страсть и поддержку серии Star Wars: Knights of the Old Republic. Эта страсть позволила нам перенести эту вечную серию на Nintendo Switch, и мы бесконечно благодарны.

К сожалению, сегодня мы объявляем, что восстановленный DLC для Nintendo Switch версии Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords не будет выпущен.

Мы хотели бы поблагодарить всех за их постоянную поддержку, предоставив бесплатный ключ для видеоигры игрокам, которые приобрели Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords на Nintendo Switch до этого объявления.

Вот список предлагаемых игр, если вы соответствуете требованиям. Чтобы получить этот ключ, вам нужно будет посетить support.aspyr.com и отправить запрос с подтверждением покупки у Nintendo Switch.

— Star Wars: Knights of the Old Republic II — Лорды ситхов в Steam

— Star Wars Knights of the Old Republic для Nintendo Switch

Star Wars The Force Unleashed на Nintendo Switch

Звездные войны: Республиканский коммандос на Nintendo Switch

— Star Wars Episode I Racer на Nintendo Switch

— Star Wars: Jedi Knight Jedi Academy на Nintendo Switch

Star Wars: Jedi Knight II Jedi Outcast на Nintendo Switch

Когда первоначально было объявлено, этот бесплатный контент после запуска должен был включать новые диалоги и взаимодействия, дополнительную миссию с HK-47 в главной роли и новый переработанный финал. Подробнее о том, что планируется, вы можете узнать из нашего предыдущего сюжета.

