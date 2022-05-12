Starfield и Redfall в Bethesda отложены до 2023 года

звездное полесамая крупная игра от Bethesda, принадлежащей Microsoft, перенесена на первую половину 2023 года. Согласно твиту студии. Первоначально игру планировалось выпустить 11 ноября 2022 года в честь Старшие свитки V: СкайримДата выпуска. Новая игра по исследованию космоса, о которой Bethesda опубликовала очень мало подробностей (и до сих пор нет реальных кадров игрового процесса), даст вам дополнительное время на разработку, и это так. РедвейлПредстоящий кооперативный шутер Arkane о вампирах, о котором неожиданно было объявлено в прошлом году.

Возможно, обе игры будут показаны Следующие игры Bethesda покажут 12 июня, поэтому вполне вероятно, что это раннее объявление предназначено для того, чтобы заранее установить ожидания. Говоря об установлении ожиданий, если Bethesda хвастается какими-либо из них Рукописи шестого шейха Скриншоты, имейте в виду, что, скорее всего (к сожалению), до выхода на консоли и ПК еще далеко.

Эй, видите ли, мы решили отложить запуск # Dropp от. Команде нужно больше времени, чтобы воплотить игру в жизнь. Большое спасибо за вашу постоянную поддержку. Redfall — наша самая амбициозная игра, и мы не можем дождаться, чтобы вскоре ее просмотреть. pic.twitter.com/H0y0NlXlJc — Харви Смит (@Harvey1966) 12 мая 2022 г.

Немногим играм удалось избежать значительных задержек во время пандемии, когда производство и совместная работа затрудняются, если они выполняются дома, а не в офисе. На данный момент ожидается, что предварительная дата выпуска любой игры, независимо от компании, будет перенесена. Например, продолжение Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Недавно запланированная дата выпуска была перенесена на 2023 год..