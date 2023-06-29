Starfield получит моды NVIDIA DLSS 3 в период раннего доступа, подтверждает моддер PureDark

Поскольку Bethesda сотрудничает с AMD в разработке грядущего Starfield, маловероятно, что игра будет поддерживать NVIDIA DLSS, но это может не быть проблемой для владельцев карт серии RTX 4000, так как известная моддинговая компания пообещала поддержку DLSS 3 в игра вскоре после выхода…

Как указано в Субреддит компьютерных игрМоддер PureDark, который настроил поддержку DLSS 3 в нескольких играх, таких как Elden Ring, Star Wars Jedi: Survivor, Skyrim и Fallout 4, недавно заявил, что они смогут добавить в игру по крайней мере поддержку DLSS 3 во время ее раннего доступа. Поддержка DLSS 2 в будущем.

Поскольку большинство спонсируемых AMD игр, выпущенных за последние несколько месяцев, таких как вышеупомянутая Star Wars Jedi: Survivor, выпущены без поддержки NVIDIA DLSS, вполне вероятно, что то же самое произойдет и со Starfield. Спонсорство было подтверждено вчера пресс-релизом, в котором упоминалась только поддержка AMD FSR 2, поэтому дела с поддержкой DLSS или Intel XeSS выглядят не очень хорошо, по крайней мере, при запуске.

Несмотря на потенциальное отсутствие поддержки обновлений, Starfield на ПК обещает быть на совершенно другом уровне по сравнению с Xbox Series X и Xbox Series S, где на консолях игра будет работать только со скоростью 30 кадров в секунду. Тем не менее, тем, кто получит версию для ПК, потребуется SSD для запуска игры, и они не получат диск, купив его физическую копию, только код загрузки.

Starfield выходит на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S 6 сентября 2023 года по всему миру.