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Starliner Boeing возвращается в ангар после того, как проблема с клапаном помешала испытательному запуску НАСА

5 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Боинг звездолет Капсула будет возвращена внутрь для дальнейшего обследования. Пропустить запуск во вторник Попытайтесь, когда индикаторы указывают на проблему с клапаном в силовой установке транспортного средства.

Наземные группы вернут ракету United Launch Alliance Atlas V на объект вертикальной интеграции стартового комплекса 41 на космической станции на мысе Канаверал во Флориде в четверг (5 августа), подтвердило НАСА на пресс-конференции. статус. Этот шаг позволяет инженерам иметь прямой доступ к капсуле Starliner, что, как надеются чиновники, поможет им отследить проблему с клапаном уклонения.

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