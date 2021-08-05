Starliner Boeing возвращается в ангар после того, как проблема с клапаном помешала испытательному запуску НАСА

Боинг звездолет Капсула будет возвращена внутрь для дальнейшего обследования. Пропустить запуск во вторник Попытайтесь, когда индикаторы указывают на проблему с клапаном в силовой установке транспортного средства.

Наземные группы вернут ракету United Launch Alliance Atlas V на объект вертикальной интеграции стартового комплекса 41 на космической станции на мысе Канаверал во Флориде в четверг (5 августа), подтвердило НАСА на пресс-конференции. статус . Этот шаг позволяет инженерам иметь прямой доступ к капсуле Starliner, что, как надеются чиновники, поможет им отследить проблему с клапаном уклонения.

«Команда непоколебима в своем стремлении определить первопричину и определить следующие шаги», – сказал Джон Воллмер, вице-президент и директор программы коммерческих экипажей Boeing. заявление компании . «Дисциплинированная разработка решений и предоставление данных для управления нашим планированием имеет решающее значение, и команда работает над тем, чтобы наш космический корабль полетел, когда он будет готов».

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Ракета уже сделана Медленная езда со стартовой площадки в Центр вертикальной интеграции в пятницу (30 июля). Starliner планировал запуск в тот день своей важной миссии Orbital Test Flight 2 (OFT-2), чтобы Международная космическая станция . Но за день до запуска, всего через несколько часов после того, как Starliner прибыл на стартовую площадку, команды миссии отложили выполнение важной миссии до вторника (3 августа). Из-за разрыва между возможностями запуска и опасной погодой Starliner вошел внутрь, чтобы укрыться.

Задержка запуска была вызвана нарушениями на космической станции. Сегодня, 29 июля, долгожданная российская научная установка “Наука” прибыла в орбитальную лабораторию. После стыковки в программе возникла ошибка некорректно Подруливающие устройства запущены , отправляя станцию ​​криво через космос. НАСА и его российский коллега Роскосмос обосновались в комплексе в течение 45 минут, но агентство решило, что было бы разумно не отправлять сразу же еще один новый корабль, пока станция не успеет остыть от волнения.

Следующая возможность запуска миссии появилась только во вторник, после обеда. Но более чем за два часа до запланированной даты взрыва официальные лица объявили, что команда прекратила попытки из-за «неожиданных индикаторов положения клапана» в двигательной установке Starliner.

Бортовые проверки и устранение неполадок со вторника по среду (4 августа) не смогли решить проблему, поэтому дневная мрачность вернулась в центр вертикальной интеграции.

«Команды Boeing и NASA систематически работают, чтобы понять причину появления индикаторов клапанов в двигательной установке агрегата Starliner», – сказал в заявлении агентства менеджер программы Commercial Crew Стив Стич. «Устранение неполадок в системе вертикальной интеграции поможет сосредоточиться на потенциальных причинах и следующих шагах, прежде чем мы отправимся в ОФТ-2. Миссия . “

НАСА ждет, чтобы объявить дату запуска новой миссии, чтобы Boeing лучше понимал, что вызывает тревожный индикатор. Тем не менее, Starliner нужно будет ускользнуть от плотного графика на Международной космической станции, который с нетерпением ждет нескольких загруженных месяцев.

На следующей неделе Northrop Grumman запустит грузовой отсек в орбитальную лабораторию. Позже в этом месяце SpaceX продолжит свои собственные поставки. В сентябре российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начнут серию из 11 выходов в открытый космос, чтобы завершить подготовку модуля “Наука”, а в октябре и Россия, и SpaceX запустят пилотируемые миссии в орбитальную лабораторию.

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